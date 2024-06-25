شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العرض الترويجي الجديد للعبة Star Wars Outlaws يخوض فى عالم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير سبيس أن لعبة Star Wars Jedi: Survivor في العام الماضي واحدة كانت من أفضل ألعاب Star Wars على الإطلاق، ومع ذلك كان المشجعون متشوقين للعبة عالم مفتوح كاملة تدور أحداثها في الفضاء.

و تهدف Star Wars Outlaws إلى تقديم ذلك بالضبط، وأحدث عرض توضيحي للعبة مباشرة من Ubisoft يعد واعدًا للغاية.

وبعد العرض الترويجي المثير لشهر أبريل ، قام العرض التقديمي Ubisoft Forward 2024 بعمل جيد في تسخين الأمور قبل الإطلاق في 30 أغسطس ، وهذا العرض التوضيحي الأخير للعبة هو كل ما أردناه من لعبة Star Wars ذات العالم المفتوح.

ويأتى الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة في البداية، حيث نعرض كيفية عمل نظام التقدم للقدرات والمهارات، وعلى عكس ألعاب العالم المفتوح التقليدية الأخرى، يتعين عليها أن تتعلم حيلًا جديدة من "الخبراء" الموجودين عبر المجرة، بما في ذلك Jawa.

ويبدو أن Star Wars Outlaws ستشجع الاستكشاف الحقيقي والتفاعل مع عالم Star Wars السفلي الملون، بدلاً من شطب المهام من قائمة مرجعية والبحث عن معدات أفضل.

ومع ذلك، توقع الكثير من الأنشطة الثانوية والمعدات الجديدة الرائعة التي يمكنك العثور عليها أثناء استكشاف كواكب اللعبة العديدة.

يمنحنا باقي العرض التجريبي لمحة عن آليات القتال في الفضاء، والتي تبدو بسيطة نسبيًا ولكنها مبهرجة مع ذلك، والانتقالات من الفضاء إلى الكوكب (شاشات تحميل جيدة التنفيذ وتشعر بالسلاسة).

ويتضاعف القسم الأخير من زاوية "Grand Theft Auto ولكن Star Wars"، مع التسلل والحوار الذكي والحركة السريعة ، يعد اتخاذ القرار والفصائل جزءًا من اللعبة الأكبر أيضًا، وقد أكد المطورون أنه يمكنك حقًا خداع الأشخاص بطريقة خاطئة، اعتمادًا على من تقف معه وكيف تختار التعامل مع المهام، كن مستعدًا لمواجهة كل قوى الإمبراطورية إذا كنت صاخبًا جدًا أو عنيفًا أيضًا.