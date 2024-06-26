شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح Gemini AI Chatbot للطلاب في أكثر من 100 دولة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أنها ستجعل برنامج الدردشة الآلي Gemini الخاص بها والمزود بالذكاء الاصطناعي متاحًا للطلاب المراهقين قريبًا، وحتى الآن، كان Gemini متاحًا فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ومن خلال هذه الخطوة، تتيح شركة التكنولوجيا العملاقة الآن للطلاب الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي لنموذج اللغة الكبير الداخلي (LLM).

وقالت الشركة إنه سيتم طرح الميزة للطلاب في أكثر من 100 دولة في الأشهر المقبلة، وسيأتي برنامج Gemini chatbot للطلاب أيضًا مزودًا بالعديد من حواجز الحماية لحمايتهم من المحتوى الضار.

ميزات Gemini AI للطلاب المراهقين

في منشور بالمدونة، أبرزت جوجل أنها أصدرت تجربة Gemini المسؤولة للمراهقين الذين يستخدمون حساباتهم الشخصية في جوجل، وزعمت الشركة أنها استشارت خبراء في مجال سلامة الأطفال وتنميتهم للتأكد من أن برنامج الدردشة الآلي آمن للمستخدمين دون السن القانونية.

وبناءً على ذلك، قالت جوجل إن برنامج Gemini سيكون متاحًا للطلاب المراهقين في الأشهر المقبلة، وسيتعين على الطلاب استيفاء الحد الأدنى من متطلبات العمر التي حددتها جوجل، وستتوفر هذه الميزات عبر حسابات Google Workspace for Education والتي تتوفر فقط للمؤسسات التعليمية التي تأهلت لمعايير الأهلية الأساسية، وسيتمكن الطلاب من الوصول إلى Gemini مجانًا عند استخدام حساب التعليم الخاص بهم، وسيكون Gemini متاحًا باللغة الإنجليزية فقط لهؤلاء المستخدمين.

وذكرت الشركة أنها تتخذ أيضًا خطوات متعددة للتأكد من أن برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي آمن للاستخدام ويمكنه القيام بدور مساعد للطلاب، الأول في القائمة هو عناصر التحكم الإدارية المحسنة، ولن يتمكن المراهقون من استخدام Gemini إلا بعد تشغيل المشرفين له باستخدام وحدة تحكم المشرف، وسيظل معطلاً بشكل افتراضي.

في الهند والولايات المتحدة، سيكون Gemini AI متاحًا للطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا والمسجلين في مؤسسة يمكنها الوصول إلى Google Workspace for Education، ويمكن للبلدان الأخرى التحقق من الحد الأدنى للسن هنا.

فيما يتعلق بالميزات، قالت جوجل إنه تم ضبط Gemini لتصفية المحتوى الذي قد يكون غير مناسب للطلاب المراهقين، وسيأتي هذا الإصدار من chatbot أيضًا مزودًا بحواجز حماية لمنع ظهور الاستجابات غير المناسبة، وتمت أيضًا إضافة تجربة تأهيل جديدة تتضمن مقطع فيديو لمحو الأمية باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على فهم برنامج Gemini والغرض منه والغرض من استخدامه.

علاوة على ذلك، تتم أيضًا إضافة ميزة Learning Coach، إنها نسخة مخصصة من Gemini مدعومة من LearnLM، وستساعد هذه الميزة الطلاب المراهقين على الدراسة بطريقة خطوة بخطوة، وتقديم أنشطة تدريبية، ومساعدة الطلاب على إيجاد الحلول باستخدام قدرتهم على التفكير.