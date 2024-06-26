الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري

الشارقة - اميمة ياسر - قالت منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» على قناة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين أربع وخمس درجات.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو منخفض جوي كبير يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 50 درجة مئوية في دول الخليج.

ونوهت بأنه بمرور الكتل الهوائية مع المنخفض الجوي على البحر المتوسط تقل قيم درجات حرارتها، لكن تزيد نسب الرطوبة في الجو بشكل كبير.

ولفتت إلى أن الارتفاع الكبير بنسب الرطوبة في الجو يزيد من الإحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن الأجواء حاليا شديدة الحرارة رطبة في فترة النهار.

وأفادت بتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ويعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وزيادة الإحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة.