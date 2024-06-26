شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Palworld تصل قريبًا إلى PS5.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن Palworld، لعبة البقاء على قيد الحياة والمغامرة التي حققت نجاحًا ساحقًا والتي حطمت الأرقام القياسية لعدد اللاعبين على Steam وXbox عندما تم إصدارها في يناير، يمكن أن تشق طريقها أخيرًا إلى PS5.

و في حين أن المطور Pocketpair لم يؤكد إصدار PlayStation، فقد ألمح مدير المجتمع في الاستوديو بشكل غامض إلى أن اللعبة يمكن أن يتم إطلاقها على وحدة تحكم Sony قريبًا، وتعد Palworld متاح حاليًا على كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات تحكم Xbox ويمكن الوصول إليه أيضًا عبر Game Pass.

يبدو أن مدير المجتمع العالمي في Pocketpair قد أثار إصدار PlayStation لـ Palworld، عبر حساب X، عندما نشروا رسالة يوم الأحد تستخدم الرموز التعبيرية للقلب الأزرق، إلى جانب الرموز الخضراء الموجودة، فعندما يتعلق الأمر بوحدات التحكم في الألعاب، يرتبط اللون الأخضر بجهاز Xbox، بينما يشير اللون الأزرق إلى PlayStation.

لا يشير المنشور صراحةً إلى PlayStation، ولكنه يلمح إلى إضافة المزيد من المنصات التي تتوفر فيها اللعبة، مما يؤدي إلى إضافة الرموز التعبيرية ذات اللون الأزرق إلى المزيج.

ومع ذلك، لم تقدم شركة Pocketpair ولا شركة Sony أي تحديث لإصدار PS4 وPS5 لـ Palworld، وفي شهر يناير الماضي، أجاب Shuhei Yoshida، رئيس العناوين المستقلة في PlayStation، للتو بـ "نعم" ردًا على طلب أحد المعجبين للحصول على نسخة PS5 من Palworld على X.

تم إصدار Palworld في الوصول المبكر في 19 يناير وهي متاحة على الكمبيوتر الشخصي (عبر Steam) وXbox One وXbox Series S/X وهي مضمنة أيضًا في Xbox Game Pass، وتتميز اللعبة بمخلوقات على طراز بوكيمون، أو أصدقاء، يمكن أسرها وترويضها للقتال والاجتياز وبناء القاعدة في عالم اللعبة المفتوح.

منذ صدورها، أصبحت Palworld ظاهرة، حيث تجاوز عدد اللاعبين 25 مليون لاعب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox. باعت اللعبة أكثر من 15 مليون نسخة على Steam.