لافروف: روسيا قلقة من الاغتيالات السياسية بعد اغتيال السيد نصر الله

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى إن روسيا قلقة من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت والتي أدت إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبنانية السيد حسن نصر الله. وأوضح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مثل هذه "الاغتيالات السياسية" أصبحت شائعة.
وفي مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، قال لافروف إن "اغتيال الأمين العام لحزب الله أمس الجمعة كان اغتيالا سياسيا، وأثار مخاوف من أن إسرائيل ربما تسعى إلى جر إيران إلى حرب مباشرة". وأضاف "أعتقد أن هناك من يتطلعون إلى استفزاز إيران ثم استفزاز الولايات المتحدة لاحقا ومن ثم إطلاق العنان لحرب شاملة في المنطقة بأكملها هناك".
وأشاد لافروف بالقيادة الإيرانية "لتصرفها بمسؤولية كبيرة" بعدم الرد على هذه الاستفزازات. وقال "من المهم وقف إراقة الدماء والتوقف عن استخدام الأساليب الإرهابية لتصفية الحسابات السياسية".
وهاجم لافروف الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل مع تصاعد الصراع مع حزب الله واستمرار الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.
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