شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسهم Nvidia بنسبة 7٪ تقريبا بعد تراجع بقيمة 430 مليار دولار خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم شركة Nvidia بنسبة 7٪ تقريبًا الثلاثاء، لتخرج من حالة من الفوضى التي استمرت ثلاث جلسات والتي أدت إلى تراجع بحوالي 430 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، وفقاً لرويترز.

أغلقت أسهم Nvidia عند 126.09 دولارًا، بعد تعثرها الذي جعلها تخسر حوالي 13٪ من إغلاقها في 18 يونيو عند 135.58 دولارًا، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب الارتفاع الذي تسارع بعد تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1 والذي بدأ سريانه في 10 يونيو.

وقال توم هايز، رئيس مجلس إدارة جريت هيل كابيتال في نيويورك: "الارتداد اليوم هو ارتداد فني عادي بعد انخفاض بنسبة 15٪ في ثلاثة أيام، ولن تنخفض بشكل مستقيم كل يوم".

إن صعود Nvidia المذهل ومكانتها كمزود مهيمن للرقائق لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي جعلها رمزًا للطفرة المدفوعة بالتكنولوجيا هذا العام في الأسهم الأمريكية.

ارتفعت أسهم شركة Nvidia، التي أصبحت الأسبوع الماضي لفترة وجيزة الشركة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 154٪ هذا العام وشكلت ما يقرب من 30٪ من مؤشر S&P 500 للعائدات السنوية حتى تاريخه اعتبارًا من إغلاق يوم الاثنين، بحسب مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز، وارتفع المؤشر 14.6% هذا العام.

ساعدت عمليات البيع الأخيرة في تخفيف بعض المخاوف بشأن تقييم Nvidia، الذي يبلغ الآن حوالي 3.1 تريليون دولار من أعلى مستوى بلغ حوالي 3.3 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال توم بلامب، الرئيس التنفيذي ومدير المحفظة في Plumb Funds، التي تعتبر Nvidia واحدة من أكبر ممتلكاتها: "إنه تصحيح طبيعي لشركة حققت نجاحًا كبيرًا وحصلت على الكثير من الدعاية، حتى يكون هناك تأكيد على أن العمل الفعلي من شأنه أن يبرر تباطؤ الزخم، لا أعتقد أنك وصلت إلى الذروة على الإطلاق."

كان الاتجاه الصعودي في Nvidia واضحًا في السوق، على الرغم من أن انخفاض سعر السهم الأخير، ويبدو أنه جعل المتداولين أكثر حذرًا.