تكنولوجيا: إطلاق ChromeOS 129: ميزات جديدة تشمل قائمة الإدراج السريع وملخص الترحيب ووضع التركيز والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت جوجل نظام ChromeOS 129 مع أحدث ميزات Chromebook Plus التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تتضمن ميزة قائمة الإدراج السريع الجديدة.

جدير بالذكر أن مفتاح Quick Insert الجديد متاح حاليًا بشكل حصري على جهاز Galaxy Chromebook Plus، بينما من المتوقع أن تتوفر هذه الميزة على المزيد من الأجهزة العام المقبل.

بالنسبة لأجهزة Chromebook الحالية، يمكن الوصول إلى هذه القائمة باستخدام اختصار Launcher + F في ChromeOS 129. تتيح هذه القائمة الوصول إلى أدوات مثل ساعدني في الكتابة، والرموز التعبيرية، وملفات GIF مع شريط مخصص في الأعلى، إلى جانب سجل التصفح لتمكين “إضافة روابط دون الحاجة إلى البحث أو النسخ واللصق بين النوافذ”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن البحث في Google Drive والملفات المحلية. تشمل الأدوات الأخرى إجراء العمليات الحسابية، وتحويل وحدات القياس، وإضافة تواريخ محددة، وحتى تمكين قفل الأحرف الكبيرة.

في أجهزة Chromebook Plus، تتميز ميزة Live Captions الآن بالترجمة المباشرة أثناء مكالمات الفيديو ومشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube وغيرها من المنصات. تدعم هذه الميزة أكثر من 100 لغة.

ومن المتوقع أن تتوفر ميزات أخرى لـ Chromebook Plus مثل تطبيق Recorder في إصدار ChromeOS 130 في وقت لاحق من هذا الشهر. كما سيظهر لجميع المستخدمين “ملخص الترحيب” عند بدء تشغيل الجهاز، والذي يتيح فتح النوافذ والتطبيقات السابقة.

يمكن تعطيل هذه الميزة عبر الإعدادات > تفضيلات النظام. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الصف السفلي على بطاقات تعرض معلومات الطقس، وأحداث التقويم القادمة، واقتراحات ملفات Drive، وصفحات من هاتفك أو أجهزتك الأخرى. تتوفر هذه الاقتراحات أيضًا في وضع النظرة العامة المصغر.

في قسم الإعدادات السريعة، ستجد مربع التركيز الجديد الذي يقوم بتشغيل وضع عدم الإزعاج لفترة محددة. كما يتضمن مهام جوجل لتحديد عنصر من القائمة، مع إمكانية تشغيل أصوات التركيز أو قائمة تشغيل موسيقى هادئة من YouTube.

يمكن الآن استخدام رقم التعريف الشخصي الذي تم تعيينه في جميع أسطح المصادقة عبر ChromeOS. ويتمتع تطبيق الإعدادات بقدرة جديدة على التحكم في سطوع الشاشة ولوحة المفاتيح، بالإضافة إلى القدرة على تشغيل أو إيقاف تشغيل مستشعر الإضاءة المحيطة حسب الحاجة.

يهدف هذا الإصدار إلى تقديم تجربة ترحيب محسّنة، حيث يعرض للمستخدمين أن الأجهزة الطرفية الخاصة بهم متصلة بنجاح ويدعوهم إلى تهيئتها وتحقيق أقصى استفادة منها.

كما يعمل اختصار لوحة المفاتيح “تحديد للتحدث” (Search + S) الآن بمجرد الضغط عليه لأول مرة، دون الحاجة إلى تمكينه من الإعدادات. يظهر مربع حوار لتأكيد رغبتك في تشغيل هذه الميزة عند الضغط على الاختصار لأول مرة.

يقدم هذا التحديث العديد من التحسينات التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم وزيادة الإنتاجية على نظام ChromeOS.

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