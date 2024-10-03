شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمرضى الزهايمر.. نظارات Meta قادرة على تذكيرك بتفاصيل يومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل نظارات الذكاء الاصطناعي من Meta، التي ابتكرها مارك زوكربيرج، مواصفات ذكية تجعلها قادرة على تذكر الأشياء نيابة عنك في حالة نسيانها، وتقدم لك حيلة عبقرية لقضاء عطلتك القادمة.

مزايا نظارات Meta الذكية

وأكد تقرير نشر في صحيفة TheSun، أنه يمكن لنظارات الذكاء الاصطناعي أن تغير حياتك بالفعل، خاصة أنها قد تم دمجها مع Meta AI، حيث تستخدم الكاميرات لمسح العالم من حولك، وتستخدم الميكروفونات ومكبرات الصوت المدمجة للسماح لك بسؤال Meta AI عن كل شيء.



نظارات Meta قادرة على تذكر الأشياء بالنيابة عنك

وأوضح التقرير أن نظارات ميتا قادرة أن تتذكر أجزاء معينة من يومك، كما يمكنك استخدامها لتذكر تلك المعلومات لاحقًا، وتكمن مزايا النظارات في أنها تتجاوز مجرد تذكر الأرقام.

نظارات ميتا آلة للذاكرة

وأوضح التقرير أيضا، إنه يمكنك أيضًا استخدام النظارات للتخطيط لمستقبلك، وتجنب الحاجة إلى إخراج هاتفك باستمرار من جيبك، لذا، إذا لاحظت شيئًا ترغب في شرائه في وقت

سعر نظارات ميتا الذكية

ويبلغ قيمة نظارات ميتا الذكية، قرابة 299 جنيهًا إسترلينيًا أو 299 دولارًا مقابل زوج من هذه النظارات الذكية.