شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش هتصدق.. أغلى سعر لـ iPhone 16 الجديد فى هذه الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت ابل، منذ طرح سلسلة iPhone 16، عدم رفع أسعارها، مع حصول iPhone 16 Pro، الذى حصل على أكبر عدد من المزايا في الأجهزة من بين المجموعة، فقد حصل على تكبير منظار رباعي العدسات لأول مرة، وهو نفس التكبير الذي حصل عليه iPhone 15 Pro Max، كما زاد حجم شاشته من الشاشة الصغيرة مقاس 6.1 بوصة التى كانت فى سابقتها.



ويأتي تصميم iPhone 16 Pro، بشريحة Apple A18 Pro ومع ذلك، أعلنت ابل أسعار iPhone 16 Pro من 999 دولارًا فقط، وهو نفس السعر السابق، لكن هذا لن ينطبق على كل الدول، فقد ارتفعت أسعاره في بعض البلدان مقارنة بالولايات المتحدة.



هذه الدول يوجد بها أغلى هاتف iPhone 16 Pro

وطبقا لشركة أبحاث السوق Compare The Market، فإن تركيا أكثر ابللدان التي يرتفع بها سعرiPhone 16 ، تليها نيوزيلندا، وتبين أن سعر سلسلة ايفون 16 الجديدة في تركيا يعادل أكثر من ضعف سعره في أمريكا.

الأمر نفسه ينطبق على البرازيل، حيث غالبًا ما يستحوذ مزيجها المثير للاهتمام من التضخم المرتفع وضرائب الاستيراد وتقلبات العملة على أسعار iPhone ، حيث يبلغ السعر الأساسي لهاتف iPhone 16 Pro هناك 10499 ريال برازيلي، وهو ما يترجم إلى 1920 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يقرب من ضعف تكلفة الهاتف في الولايات المتحدة.

ارتفاع سعر الايفون في تركيا و نيوزيلندا والبرازيل



والبعض أرجع انخفاض سعر الايفون في الولايات المتحدة إلى التعريفات الجمركية المنخفضة التي تفرض على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، لذا فإن الهواتف ليست رخيصة الثمن فحسب، بل إن أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز رخيصة الثمن أيضاً.



أسباب ارتفاع أسعار الايفون في الأسواق العالمية مقارنة بالسوق الأمريكي؟

ومع ذلك، فإن شركة أبل شركة أمريكية، والولايات المتحدة هي واحدة من الأسواق الأكثر وضوحاً من حيث نطاق التسويق، لذا فهي حريصة للغاية على تحديد أسعار ووضع آيفون ، أما بالنسبة لبقية العالم، فإن أبل تحاول ببساطة الحفاظ على الهامش بين السعر وتكاليف الإنتاج، مع تعديلها وفقاً لضرائب الاستيراد والمبيعات، فضلاً عن تقلبات العملة.

ويرجع السبب وراء ارتفاع أسعار آيفون العالمية مقارنة بالولايات المتحدة أو تايوان أو اليابان، حيث تكون أسعار أجهزة أبل في أدنى مستوياتها عند التعبير عنها بالدولار الأمريكي، هو مزيج من جميع الضرائب بالإضافة إلى معدل التضخم وتقلب العملة المحلية.

ومع ذلك، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار العملات في العام الماضي أو نحو ذلك، لم ترفع شركة أبل سعر آيفون 16 برو في أوروبا ،كما فعلت العام الماضي مع 15 برو، على سبيل المثال، سواء كانت الشاشة أكبر أو الكاميرا رباعية العدسات أو جميع ترقيات الأجهزة الأخرى أم لا، وهذا على الأقل يشكل بعض العزاء، خاصة بالنسبة لدول مثل تركيا أو البرازيل حيث أسعار آيفون 16 برو مرتفعة بالفعل بشكل كبير مقارنة بالولايات المتحدة.