شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإجراء أتمتة واسعة النطاق تشمل 50% من آيفون والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة آبل لإجراء عملية أتمتة واسعة النطاق في وحدات إنتاج الخاصة بها والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على القوى العاملة المستخدمة، تزعم التقارير الواردة هذا الأسبوع أن شركة آبل تطلب من مورديها اعتماد الأتمتة بنسبة 50% وتقليل عدد العمال في مصنع التجميع النهائي لأجهزة آيفون، تشير المعلومات إلى أن شركة آبل تريد أن يحدث هذا التغيير خلال السنوات القليلة المقبلة.

أصبحت الأتمتة الآن جزءًا مهمًا من التصنيع، لكن شركة آبل ظلت وفية للقنوات التقليدية بسبب التكلفة الأولية المرتفعة التي ينطوي عليها إعداد التكنولوجيا، ومع ذلك يبدو أن الأحداث الأخيرة التي تأثر فيها تجميع آيفون على نطاق واسع قد أحدثت تغييراً في تفكير شركة آبل بشأن الحاجة إلى الأتمتة.

أتمتة المصنع، خسارة الوظائف أمر لا مفر منه

يأتي سعي شركة آبل نحو الأتمتة دائمًا على حساب تخفيض القوى العاملة التي يمكن أن تؤثر على شركائها مثل فوكسيكون الذين اعتمدوا عليها لسنوات عديدة، كذلك الصين ليست غريبة على الأتمتة، لذا فمن غير المرجح أن يفرض التحول تحديات وفقا لبعض تقارير.

ومع ذلك، فإن جودة الإنتاج التي تتطلع إليها شركة آبل لأجهزة آيفون ستتأثر على المدى القصير حيث يتم ضبط إعداد الأتمتة ومواءمتها مع معاييرها، وأحد الأسباب وراء إجراء عملية تجميع آيفون 15 بشكل آلي إلى حد ما، بينما تم إلغاء عملية تجميع آيفون 16 للمكونات، وذلك بسبب ما يُشاع عن ارتفاع معدل العيوب في النظام.



وتقوم شركة آبل أيضًا بتوسيع قاعدتها الإنتاجية خارج الصين، حيث ستلعب دول مثل فيتنام والهند دورًا كبيرًا في استراتيجيتها خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا هو المكان الذي سيتعين على الشركة فيه تخفيف توقعاتها إذا كان من المتوقع أن تتولى الأتمتة بالكامل أكثر من 50 بالمائة من رسوم الإنتاج.