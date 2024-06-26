تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم جهاز Galaxy Tab S10 Ultra اللوحي المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم جهاز Galaxy Tab S10 Ultra اللوحي المرتقب من سامسونج، الذي يظهر بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق.

ينطلق حدث سامسونج “Galaxy Unpacked” في شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن جيل جديد من أجهزة وهواتف الشركة، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على جهاز Galaxy Tab S10 Ultra القادم.

ويظهر هذا الإصدار بتصميم يحاكي جهاز Tab S9 Ultra السابق من الشركة، حيث يضم نتوء في الشاشة للكاميرة الأمامية وهو تصميم قدم للمرة الأولى من سامسونج في إصدار Tab S8 Ultra.

أيضاً يتميز Galaxy Tab S10 Ultra بأبعاد 326.4 في 208.6 في 5.45مم، وهي نفس الأبعاد المميزة لجهاز Tab S9 Ultra، إلا أن التسريبات لم توضح وزن محدد لهذا الإصدار.

وفي الجهة الخلفية للجهاز تقدم سامسونج اثنان من مستشعرات الكاميرة بتصميم رأسي، مع شريط في الجهة الخلفية محدد لتثبيت قلم S Pen، كما تدعم سامسونج Tab S10 Ultra بعدد 4 من المكبرات الصوتية بمعايير AKG.

يذكر أن سامسونج قدمت جهاز Galaxy Tab S10 Plus بمعالج Dimensity 9300 Plus، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Ultra برقاقة معالج أعلى، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول جهاز Galaxy Tab S10 Ultra في الإعلان الرسمي المرتقب من سامسونج.

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