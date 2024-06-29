تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 متاح الآن لهاتفي OnePlus 12 و OnePlus Open

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 لاثنين من هواتفها، OnePlus 12 و OnePlus Open.

ويستهدف هذا التحديث المطورين والمستخدمين المتقدمين الذين يشعرون بالارتياح أثناء التنقل بين البرامج التجريبية.

يقدم هذا الإصدار التجريبي الجديد مجموعة من التحسينات وإصلاحات الأخطاء التي من شأنها تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

بالنسبة للنظام، قامت OnePlus بتحسين الاستقرار والأداء. ويعمل التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة فشل وظيفة Auto Pixelate أثناء معاينات لقطة الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، سيشهد OnePlus Open على وجه التحديد إصلاحًا للمشكلات في وضع تقسيم الشاشة. كما تم تحسين الاتصال بين الهاتفين.

تم حل مشكلات توافق Bluetooth في سيناريوهات معينة. بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح المشكلات المتعلقة بوظيفة Multi-Screen Connect عند الارتباط بجهاز حاسب شخصي أو جهاز لوحي.

كما يعالج إصلاح آخر مشكلة عدم إمكانية فتح نقطة الاتصال الشخصية بعد تعديل إعدادات الأمان.

تم أيضًا تحسين وظائف الكاميرا في كلا الهاتفين. وتم حل المشكلات الوظيفية في سيناريوهات محددة، كما تم إصلاح فشل وظيفة Smart Image Matting في سيناريوهات معينة. علاوةً على ذلك، تمت أيضًا معالجة مشكلات التوافق مع بعض تطبيقات الجهات الخارجية في هذا التحديث.

وفي حين أن هذا الإصدار التجريبي يتضمن العديد من التحسينات، تؤكد OnePlus أنه لا يزال مخصصًا للمطورين والمستخدمين المتقدمين.

هناك مشكلات معروفة لا تزال دون حل، لذلك لا يُنصح باستخدامها للمستخدمين الذين يعتمدون على OnePlus 12 أوOnePlus Open كجهازهم الأساسي.

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