تكنولوجيا: ‏Google Keep يدعم الآن الاستخدام جنبًا إلى جنب مع الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي التي تعمل بنظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرح Google Keep، تطبيق تدوين الملاحظات الشهير من جوجل، ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد مع الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. يمكنك الآن استخدام حسابات جوجل متعددة في وقت واحدداخل التطبيق.

وهذا يعني أنه يمكنك فتح نافذتي Keep جنبًا إلى جنب، ويتم تسجيل دخول كل منهما إلى حساب جوجل مختلف. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يديرون الحسابات الشخصية وحسابات العمل، أو لأولئك الذين لديهم حسابات جوجل متعددة.

يعتمد هذا الدعم الجديد للحسابات المتعددة على الدعم الحالي متعدد المثيلات الذي تم تقديمه العام الماضي.

سمحت هذه الميزة السابقة للمستخدمين بفتح مثيلين منفصلين لتطبيق Keep في وضع تقسيم الشاشة، وهو ما كان مفيدًا لعرض ملاحظتين مختلفتين في نفس الوقت.

والآن، مع دعم الحسابات المتعددة، يمكن تسجيل كل مثيل من مثيلات الشاشة المقسمة هذه في حساب جوجل مختلف. ويفتح هذا مستوى جديدًا تمامًا من الإنتاجية والمرونة لمستخدمي Google Keep على أجهزة أندرويد ذات الشاشات الكبيرة.

يتم الآن طرح هذه الميزة الجديدة لكل من نطاقات الإصدار السريع والإصدار المجدول. وهذا يعني أنه إذا تم تعيين نطاق Google Workspace الخاص بك على الإصدار السريع، فمن المفترض أن ترى هذه الميزة قريبًا، إذا لم تكن قد شاهدتها بالفعل.

إذا تم تعيين نطاقك على الإصدار المجدول، فسيتم طرح الميزة لاحقًا. تتوفر هذه الميزة لجميع عملاء Google Workspace، بالإضافة إلى مشتركي Workspace الفرديين والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.

لذلك، بغض النظر عن نوع حساب جوجل الخاص بك، إذا كنت تستخدم Google Keep على جهاز أندرويد بشاشة كبيرة، فستتمكن من الاستفادة من هذا الدعم الجديد للحسابات المتعددة.

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