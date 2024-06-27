شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق سلسلة جوجل بكسل 9 فى أغسطس المقبل.. إليك ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

سيكون إطلاق سلسلة جوجل بكسل 9 في عام 2024 أبكر بكثير مما توقعه معظمنا، عادةً ما يتم طرح هواتف بكسل الجديدة في شهر أكتوبر من كل عام تقريبًا، لكن جوجل تغير استراتيجيتها وسيتم الإعلان عن سلسلة بكسل 9 ومنتجات جوجل الأخرى في أقل من شهرين، تتمتع جوجل بالكثير من طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي ويمكننا أن نسمع المزيد عن خطتها التي تتمحور حول بكسل في هذا الحدث.

إطلاق سلسلة جوجل بكسل 9 في أغسطس 2024: كل التفاصيل

بدأت جوجل في إثارة حدث إطلاق بكسل 9 في 13 أغسطس 2024 حيث يمكننا رؤية عدد كبير من أجهزة بكسل 9 بالإضافة إلى طراز Pixel Watch 3 وPixel Fold 2، تشير حقيقة أن تسريبات تصميم بكسل 9 في وقت أبكر من المعتاد إلى حد ما إلى أن جوجل قد تجرب شيئًا مختلفًا هذا العام.

ولكن حتى ذلك الحين، لم يتوقع سوى القليل من الناس الجدول الزمني لإطلاق شهر أغسطس من الشركة، أي قبل شهر تقريبًا من إطلاق آبل لسلسلة آيفون 16 الجديدة هذا العام.

تسرب تصميم سلسلة بكسل 9 والمتغيرات المحتملة

كما ذكرنا، ظهرت صور مسربة لسلسلة بكسل 9 عبر الإنترنت مؤخرًا، مما يقدم لنا نظرة خاطفة على ميزاتها وتصميمها.

يُزعم أن هذه التسريبات، تكشف عن صور حية ومميزات ومواصفات الهواتف الذكية Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL القادمة، تُظهر الصور المسربة لهواتف Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL أن الهواتف تحتوي على زوايا مستديرة وأشرطة كاميرا على شكل حبوب منع الحمل في الخلف.

ستحتوي سلسلة Pixel 9 على أربعة نماذج.

وفقًا للتسرب، سيكون حجم Pixel 9 وPixel 9 Pro مماثلاً، ومع ذلك يبدو أن إصدارات برو تتمتع بظهر غير لامع وإطار لامع، في حين أن هاتف بكسل 9 يتمتع بظهر لامع وإطار غير لامع.

فيما يتعلق بمساحة التخزين، من المتوقع أن يحتوي هاتف Pixel 9 على 12 جيجابايت + 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتكوين التخزين، بينما سيأتي Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL بتكوين 16 جيجابايت + 128 جيجابايت.

من المتوقع أن تطلق شركة جوجل تطبيقًا جديدًا يعد بتغيير الإبداع في الهواتف الذكية إلى جانب جهازها الرائد القادم سلسلة Pixel 9، تشير التقارير هذا الأسبوع إلى أن السلسلة القادمة ستتضمن تطبيق Creative Assistant جديدًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملصقات مخصصة.

يبدو أن تطبيق Creative Assistant من عملاق التكنولوجيا يمثل خطوة استراتيجية للتنافس مع منافستها Apple Genmoji، وهي ميزة تخصيص AI مماثلة ستقدمها الشركة مع iOS 18 في وقت لاحق من هذا العام.