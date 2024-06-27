شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة الصور بين أجهزة أبل بخطوة بسيطة.. تعملها إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعم أجهزة أبل إيماءة غير معروفة نسبيًا بثلاثة أصابع تتيح لك مشاركة صورة عبر أجهزتك في وقت سريع للغاية، إنها خدعة رائعة يمكن الرجوع إليها إذا كان AirDrop قيد التشغيل أو كانت صور iCloud الخاصة بك تستغرق وقتًا طويلاً للمزامنة.

عادةً ما ترتبط Universal Clipboard بنسخ النص ولصقه، ولكن باستخدام هذه الإيماءة، يمكنك جعلها تعمل بشكل جيد لمشاركة الصور بين أجهزتك أيضًا.

يمكن استخدامه لنسخ الصور بسرعة عبر الأجهزة القريبة للصقها في الرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والصفحات والتطبيقات الأخرى التي تحتوي على حقول الإدخال.

كيفية مشاركة الصور بين أجهزة أبل باستخدام خطوة بسيطة:

لكي تعمل الخطوات التالية، ستحتاج إلى تشغيل Wi-Fi وBluetooth وتسجيل دخول أجهزتك إلى نفس معرف Apple وتوصيلها بنفس الشبكة.

1- تأكد من تمكين Handoff على أجهزتك: على Mac، حدد إعدادات النظام ← عام ← AirDrop & Handoff وقم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار السماح بـ Handoff بين جهاز Mac هذا وأجهزة iCloud الخاصة بك.

2- على iPhone/iPad، قم بتشغيل الإعدادات ← عام ← AirDrop & Handoff، ثم قم بتشغيل المفتاح بجوار Handoff.

3- على iPhone أو iPad، قم بإجراء إيماءة الضغط بثلاثة أصابع على الصورة. على نظام Mac، استخدم اختصار لوحة المفاتيح Command+C.

4- قم بالتبديل إلى الجهاز الذي تريد مشاركة الصورة معه، ثم قم بضمها للخارج بثلاثة أصابع للصقها في حقل النص. إذا كنت تستخدم جهاز Mac، فيمكنك تنفيذ هذه الإيماءة على لوحة التتبع أو استخدام Command+V.

هذا كل ما في الامر، ستعرف أنه تم التعرف على إيماءات أصابعك الثلاثة عندما تظهر كلمتي "نسخ" و"لصق" في الجزء العلوي من شاشة الجهاز.