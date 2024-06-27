شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عنصرية ضد الإنفلونسر .. تقرير جديد يكشف تفاوت أجور منشئى المحتوى وفقا للون البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العديد من منشئ المحتوي والإنفلونسرز من ذوي البشرة الملونة بشكل متكرر عن حصولهم على أجور من العلامات التجارية أقل مقارنة بنظرائهم البيض، وتساعد البيانات الجديدة في إلقاء المزيد من الضوء على هذا التفاوت في الأجور.

حيث نشرت شركة إدارة المواهب SevenSix Agency، ومقرها المملكة المتحدة، تقريرًا في 4 يونيو يُظهر أن منشئي المحتوى ذوي لون البشرة "الغامق" يكسبون 44.63% أقل من أولئك الذين لديهم لون "بشرة فاتحة"، من بين الفوارق الأخرى في الأجور، بما في ذلك الفرق في الأرباح على أساس نوع الشعر.

واستطلع تقرير تسعير المؤثرين لعام 2024 آراء 300 من المؤثرين البيض والمؤثرين الملونين في المملكة المتحدة في الفترة من مارس إلى مايو 2024 لتسليط الضوء على حالة المساواة في أجور المؤثرين، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والخلفية العرقية.

وتضمن الاستطلاع عبر الإنترنت أسئلة حول مقدار الرسوم التي يتقاضاها المؤثرون مقابل المنشورات الدعائية على المنصات القصيرة انستجرام وTikTok، وتم تحديد المشاركين على أنهم عرب، وسود، وشرق آسيويين، ولاتينيين، وأبيض/أسود مختلط، ومختلط/آخر، وجنوب آسيوي، وجنوب شرق آسيوي، وأبيض، وآخرين.

وقالت شارلوت ستافرو، مؤسسة وكالة SevenSix Agency، لموقع Business Insider: "كنا بحاجة إلى بيانات لدعم ما كنا نقوله دائمًا، وهو أن المبدعين ذوي البشرة الفاتحة أو الغامضين عرقيًا سيحصلون على عمل أكثر من أولئك الذين لديهم بشرة داكنة"، "أردت أن أكون حذرًا جدًا بشأن الطريقة التي نتحدث بها مع العلامات التجارية لأنك لا تريد مهاجمتها والقول بأنها متحيزة، لذلك تعاملنا مع الأمر من منظور تعليمي."

ووجدت دراسة منشئي المحتوى في المملكة المتحدة أن المؤثرين السود حصلوا على أجور أقل بنسبة 34% من المؤثرين البيض في عام 2024، مقارنة بفارق 22% الموجود في دراسة الوكالة لعام 2022، وكانت الفجوة في المملكة المتحدة مماثلة للتفاوت في الأجور بنسبة 35% بين المبدعين البيض والسود في الولايات المتحدة في تقرير عام 2021 الصادر عن The Influencer League وMSL Group.

فيما يلي ثلاث نقاط سريعة من تقرير تسعير المؤثرين لعام 2024 الصادر عن وكالة SevenSix:-كلما كانت البشرة أفتح، كلما زاد المال الذي يجنيه الإنفلونسر:

حصل المؤثرون في الدراسة ذوو البشرة "السوداء" على أقل قدر من المال مقابل المنشورات الدعائية على انستجرام، بمتوسط ​​رسوم قدرها 928 جنيهًا إسترلينيًا، أو 1187 دولارًا للريلز، في حين كسب أصحاب البشرة "الفاتحة" أكبر قدر من المال على منصة بمتوسط ​​1675 جنيهًا إسترلينيًا أو 2142 دولارًا أمريكيًا.

وتضيف هذه المعلومات الجديدة مزيدًا من التفاصيل الدقيقة حول السبب وراء زيادة الطلب على أحدهما أو دفع مبلغ أكبر من الآخر، حتى لو كان منشئا المحتوى من نفس العرق.

ووجد التقرير أيضًا أن نوع الشعر يؤثر على الأرباح، وهو عامل لم تأخذه التحليلات الأخرى للتفاوت في الأجور بعين الاعتبار، وتراوحت أنواع الشعر التي تم فحصها في الاستطلاع من 1، أي مستقيم جدًا، إلى 4C، أو مجعد جدًا، وفقًا لمعايير أنواع الشعر، وأبلغ المؤثرون ذوو نوع الشعر 2A عن أعلى الأجور عند 1713 جنيهًا إسترلينيًا، أو 2191 دولارًا، في حين أبلغ أصحاب نوع الشعر 4B عن أدنى رسوم عند 800 جنيه إسترليني، أو 1023 دولارًا.

وقال ستافرو: "إذا كنت في مجتمع العناية بالشعر أو لديك نوع معين من الشعر يصعب التعامل معه، وهو عادة شعر مجعد، فأنت على علم بذلك منذ فترة طويلة"، "لم يكن لدينا سوى أدلة غير مؤكدة على ذلك حتى الآن، وهذه الدراسة تثبت أخيرا مدى تأثيرها على الدخل."

تقرير التسعير المؤثرين لوكالة SevenSix

تسلط صفحة من تقرير تسعير المؤثرين لعام 2024 الصادر عن وكالة SevenSix الضوء على مدى تأثير الاختلافات في لون البشرة ونوع الشعر على دخل منشئ المحتوى. SevenSixAgency

وتظهر البيانات المتعلقة بالتمييز على أساس السن ببطء، ففي حين أن جيل X وجيل الطفرة السكانية وكبار السن منتشرون على منصات مثل انستجرام وTikTok، إلا أنهم لا يكسبون الكثير من المال مثل جيل Z ومبدعي الألفية، وفقًا للبيانات.

و على TikTok، كسب المؤثرون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 39 عامًا 144٪ أكثر من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، ومع ذلك، انقلب الجدول على انستجرام، حيث يكسب أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 59 عامًا 1546 جنيهًا إسترلينيًا، أو 1978 دولارًا، من خلال ريلز مقارنة بهؤلاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، والذين حصلوا على متوسط ​​1,245 جنيهًا إسترلينيًا، أو 1,592 دولارًا أمريكيًا.



ووجدت الدراسة أيضًا أن ما يقرب من 60% من المؤثرين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا أبلغوا عن شعورهم بالمعاملة المختلفة بناءً على أعمارهم..

مقارنة معدلات المؤثرين من حوالي اثنتي عشرة شركة لإدارة المواهب

بالمقارنة مع المؤثرين البيض، وجدت الدراسة أن المؤثرين السود حصلوا على مكاسب أقل بنسبة 34.04%، والمؤثرين من جنوب آسيا 30.70% أقل، والمؤثرين من شرق آسيا 38.40% أقل، والمؤثرين من جنوب شرق آسيا أقل بنسبة 57.22%.

ودفعت هذه التناقضات ستافرو وفريقها إلى الاتصال بالعديد من شركات إدارة المواهب الأخرى في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الشخصيات المؤثرة والعلامات التجارية التي عملوا معها من قبل، لمعرفة معدلات المبدعين الخاصة بهم، وبناءً على مراجعة هذه المعدلات لكل فئة من المؤثرين وفقًا لحجم جمهورهم ومدى تفاعلهم، يتضمن التقرير اقتراحات الأسعار لـ انستجرام وTikTok.

وقال ستافرو: "إذا كنت لا تدفع للناس بالتساوي، بغض النظر عن الوضع، فهذا شكل من أشكال التمييز"، "إنها مسؤوليتنا مشاركة هذه البيانات لأنها تساعد في جعل الصناعة مسؤولة عن كيفية القيام بعمل أفضل."