تكنولوجيا: هاتف Realme 12 4G ينطلق برقاقة Snapdragon 685

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Realme للأسواق مؤخراً هاتف Realme 12 4G الذي ينطلق برقاقة Snapdragon 685، ويأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف Realme 12 4G بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتصل نسبة السطوع إلى 2000 nits.

أيضاً يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 685، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Realme 12 4G بمستشعر رئيسي Sony LYT-600 بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.95، وفتحة عدسات f/1.9، مع دعم التثبيت البصري، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 2 ميج بيكسل لعمق التصوير، وكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم هاتف Realme 12 4G بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

ويضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم Realme 12 4G معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأزرق على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 215 دولار.

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