شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ بميتا يسبب خللًا فى مرشح المحتوى السياسى بـ Threads وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت شركة ميتا قرارًا مثيرًا للجدل بتقييد المحتوى السياسي تلقائيًا من توصيات المستخدمين في Threads وانستجرام افتراضيًا، في وقت سابق من هذا العام، وقالت الشركة أنه يمكن للمستخدمين الاشتراك عبر إعدادات انستجرام الخاصة بهم إذا كانوا يريدون رؤية مثل هذا المحتوى، ولكن اتضح أن ميتا استمرت في تقييد المحتوى السياسي حتى بالنسبة للذين اختاروا مشاهدته.

وفقا لما ذكره موقع " Engadget "، يبدو أن "خطأ" غير محدد تسبب في تبديل "المحتوى السياسي" للعودة مرة أخرى إلى إعداد "الحد منه" في كل مرة يتم فيها إغلاق التطبيق.

يشمل المحتوى السياسى الحكومات أو الانتخابات أو المواضيع الاجتماعية التي تؤثر على مجموعة من الناس أو المجتمع ككل"، وتم الإبلاغ عن هذه المشكلة من جانب مستخدمي Threads.

ومن غير الواضح منذ متى يدأ "الخطأ" في التأثير على توصيات المستخدمين، حيث كتب آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم ميتا، على موقع Threads: "لقد كان هذا خطأ ولم يكن من المفترض أن يحدث"، مضيفا "نحن نعمل على إصلاحه."

ومن المرجح أن تثير القضية تساؤلات حول موقف ميتا من المحتوى السياسي، على الرغم من أن Threads غالبًا ما تُقارن بـ X، فقد اتخذت الشركة موقفًا صارمًا بشأن الإشراف على المحتوى، مما حد من رؤية المحتوى السياسي وحظر تمامًا الموضوعات "التي يحتمل أن تكون حساسة"، بما في ذلك أي شيء متعلق بـCOVID-19، من نتائج البحث.

أكد ستون لاحقًا أنه تم إصلاح الخلل المفترض، وكتب على موقع Threads: "في وقت سابق من اليوم، حددنا خطأ حيث يبدو أن اختيارات الأشخاص في أداة إعدادات المحتوى السياسي في انستجرام قد تمت إعادة ضبطها عن طريق الخطأ على الرغم من عدم إجراء أي تغيير بالفعل"، مضيفا "تم الآن إصلاح المشكلة ونحن نشجع الأشخاص على التحقق والتأكد من أن إعداداتهم تعكس تفضيلاتهم."