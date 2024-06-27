شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع فى خدمة التجوال الدولى لبعض شركات الاتصالات الأمريكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب انقطاع كبير في خدمة التجوال الدولي في فقدان الاتصال بالهواتف المحمولة للأمريكيين حول العالم، وتؤثر المشكلة على شركات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة AT&T، وT-Mobile، وVerizon، حيث يتوقع البعض أن المشكلة ربما كانت ناجمة عن خطأ حدث أثناء العمل لتغيير الطريقة التي تدعم بها شركات الاتصالات معايير البيانات القديمة، وفقاً لموقع 9to5mac.

أبلغ بعض المستخدمين علي منصة Reddit، أن خدمتهم معطلة تمامًا، بينما وصف آخرون مشكلات متقطعة تأتي فيها خدمة البيانات وتختفي.

يتم إخبار المستخدمين الذين اتصلوا بالدعم أنه من المتوقع أن يتم حل المشكلة خلال 24 ساعة، ويقترح البعض أن سبب المشكلة على الأرجح هو التغييرات التي تم إجراؤها على الطريقة التي تدعم بها الشبكات 2G و3G، وأن هذا يسبب مشكلات في التراجع عن خدمات 4G و5G.

وأشارت شركة Syniverse، التي تعمل مع شركات الاتصالات للمساعدة في إجراء هذا التحول، إلى هذا العمل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في الوقت الحالي، يتقاعد مشغلو شبكات الهاتف المحمول من شبكات الجيل الثاني والثالث لاستعادة أجزاء من الطيف اللاسلكي وتجنب تخصيص الموارد للصيانة المكلفة، ومع ذلك، يجب على المشغل أن يدعم خدمات VoLTE بشكل كامل قبل إغلاق هذه الشبكات حتى يتمكن المشتركون من البقاء على اتصال أثناء التجوال.



