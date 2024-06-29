شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار جونو يكشف عن بحيرات من الحمم البركانية لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسبار جونو التابعة لوكالة ناسا عن القمر آيو التابع لكوكب المشتري مغطى ببحيرات من الحمم البركانية "تنفث النيران".

على الرغم من أن مهمة جونو التابعة لوكالة ناسا كانت في الأصل مخصصة لكوكب المشتري، ولكن مهمتها الممتدة تتضمن مراقبة المركبة الفضائية لأقمار العملاق الغازي وهي تتوصل إلى بعض الاكتشافات المثيرة للاهتمام.

وباستخدام أداة JIRAM، وهي مشروع لوكالة الفضاء الإيطالية استُخدم في الأصل للنظر تحت سحب المشتري الكثيفة، التقط مسبار جونو صورًا بالأشعة تحت الحمراء لهذه البحيرات المنتشرة عبر سطح آيو، والتي تُظهر حلقات ساخنة من الحمم البركانية المحيطة بقشرة أكثر برودة.

وفي الصورة، تكون الحلقات بيضاء زاهية مع توقيع حراري بين 450 و1350 درجة فهرنهايت (232 و732 درجة مئوية)، أما بقية البحيرة فهي أكثر برودة بكثير، حيث تصل درجة حرارتها إلى 45 درجة فهرنهايت تحت الصفر (43 درجة مئوية تحت الصفر).

وقال أليساندرو مورا، الباحث المشارك في مهمة جونو من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في روما: "لدينا الآن فكرة عن النوع الأكثر شيوعًا من البراكين على آيو: بحيرات هائلة من الحمم البركانية حيث ترتفع وتنخفض الصهارة"، و "تضطر قشرة الحمم البركانية إلى التكسر على جدران البحيرة، لتشكل حلقة الحمم البركانية النموذجية التي تظهر في بحيرات الحمم البركانية في هاواي".

الفرضية الرئيسية هي أن الصهارة تتعرض للصعود في هذه البحيرات البركانية، مما يتسبب في ارتفاع وانخفاض مستوى البحيرات ، وعندما تلامس القشرة جدران البحيرة التي قد يصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار فإن الاحتكاك يتسبب في كسرها، ما يؤدي إلى كشف الحمم البركانية على طول حافة البحيرة.