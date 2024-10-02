شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر البحث الشامل عن مقاطع الفيديو وداخلها والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على توسيع قدرات البحث الخاصة بها، وتركز الآن على مقاطع الفيديو، حيث تعمل على ميزة جديدة يمكن أن تحدث ثورة فى الطريقة التى نبحث بها عن المعلومات داخل مقاطع الفيديو، وتهدف هذه الميزة الجديدة، والتى يُحتمل أن تسمى "البحث فى هذا الفيديو"، إلى تسهيل على المستخدمين البحث عن محتوى معين داخل أى مقطع فيديو يصادفونه على هواتفهم.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تقدم جوجل حاليًا خيارات محدودة للبحث داخل مقاطع الفيديو، ويمكنك استخدام AI Overview لبدء البحث باستخدام تسجيل فيديو، أو يمكنك الاستفادة من أداة "اسأل عن هذا الفيديو" فى Gemini أثناء مشاهدة مقاطع فيديو YouTube.

ومع ذلك، تعد هذه الميزة الجديدة بنهج أكثر عمومية، مما يتيح للمستخدمين البحث داخل أى مقطع فيديو، بغض النظر عن مصدره.

وبينما لم يتم تفعيل الميزة بعد، فإن إمكاناتها كبيرة، فقد تسمح للمستخدمين بالبحث داخل مقاطع الفيديو التى سجلوها بأنفسهم، ومقاطع الفيديو المضمنة على مواقع الويب، وحتى مقاطع الفيديو على منصات مثل YouTube.

وستكون هذه المرونة ميزة رئيسية، حيث توفر للمستخدمين طريقة موحدة ومريحة للعثور على المعلومات داخل مقاطع الفيديو.

وتبقى التساؤلات، هل ستعمل الميزة داخل تطبيقات الوسائط الاجتماعية حيث تكون مقاطع الفيديو بارزة؟ وهل ستعمل مع جميع أجهزة Android التى تدعم "Circle to Search"، أم فقط الأجهزة الرائدة؟ ورغم أنها ستكون إضافة مرحب بها، فقد تكون هناك تحديات تقنية مرتبطة بتنفيذ مثل هذه الوظيفة.