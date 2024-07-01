شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خفض الأسعار يساعد مبيعات الأيفون على النمو فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، تواصل شحنات أيفون انتعاشها الشهر الماضي، فخلال الأسبوع الأول من عام 2024، انخفضت مبيعات الهواتف بنسبة 30٪ على أساس سنوي، وبحلول شهر مارس، استقرت الأمور حيث ارتفعت شحنات أيفون بنسبة 12٪ على أساس سنوي خلال الشهر.

وفي شهر أبريل، انطلقت شحنات هواتف أبل الذكية في الصين مع ارتفاع شحنات أيفون بنسبة 52% على أساس سنوي، ويظهر أحدث تقرير أن شحنات شهر مايو ارتفعت بنسبة 40% سنويًا، بحسب موقع phonearena.

وجاء هذا الانتعاش وسط الأداء القوي لشركة هواوي بعد إطلاق سلسلة هواتف Mate 60 في الصيف الماضي، وعلى الرغم من القيود الأمريكية التي تم تصميمها لمنع الشركة المصنعة من الحصول على المعالجات التي تدعم 5G.

وبالنسبة للربع المالي الثاني الذي انتهى في نهاية شهر مارس، أدى ضعف شحنات ايفون في الصين خلال الأشهر الثلاثة إلى إعلان شركة أبل عن انخفاض سنوي بنسبة 10٪ في شحنات الجهاز في جميع أنحاء العالم، وانخفضت المبيعات الإجمالية لمنتجات أبلبنسبة 8.1٪ على أساس سنوي في الصين الكبرى خلال هذا الربع، لكن الأمور كانت تتحسن بالنسبة لجهاز ايفون في الصين منذ شهر مارس.

تمكن أيفون من المقاومة جزئيًا بسبب تخفيضات أسعار التجزئة التي تم إجراؤها قبل مهرجان التسوق في يونيو في البلاد، وتم تقديم خصم قدره 2300 يوان (318 دولارًا) على هاتف ايفون 15 Pro Max بسعة 1 تيرابايت بينما تم تخفيض سعر هاتف ايفون 15 بسعة 128 جيجابايت بمقدار 1400 يوان (194 دولارًا).

وأظهرت حسابات بلومبرج نيوز الخاصة أن شحنات الهواتف الذكية في الصين ارتفعت بأكثر من 13% في مايو، وأن شحنات الهواتف الأجنبية الصنع، وهي مجموعة تتكون في الغالب من ايفون، ارتفعت بنسبة 52% على أساس سنوي.

تم شحن ما يزيد قليلاً عن خمسة ملايين وحدة من ماركات الهواتف الذكية الأجنبية إلى الصين في مايو، وفقًا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.