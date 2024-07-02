تكنولوجيا: مبيعات ابل من هواتف iPhone 16 القادمة قد تتخطى 100 ميلون وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن توقعات مبيعات ابل لسلسلة هواتف iPhone 16 القادمة والتي قد تتخطى 100 مليون وحدة.

تضع ابل توقعات كبيرة للجيل القادم من هواتف الأيفون، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن ابل تتوقع أن تسجل سلسلة iPhone 16 مبيعات تتراوح بين 90 إلى 100 مليون وحدة.

وترتكز هذه التفاصيل على أوامر توريد ابل لشركة TSMC، حيث تخطط الأخيرة في العمل على إنتاج 100 مليون وحدة من معالجات A18.

ومن المقرر أن تقدم ابل هذا العام اثنان من معالجات A18، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار A18 Pro، أيضاً من المقرر أن يرتكز معالج A18 على دقة تصنيع 3 نانومتر، بالجيل الثاني من عملية تصنيع (N3E) من TSMC.

ويدعم معالج A18 هواتف iPhone 16، وiPhone 16 Plus، بينما تقدم ابل رقاقة A18 Pro في هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

وتؤكد هذه التفاصيل على أن شركة ابل ستجري بعض التغييرات في التصميم بين رقاقتي A18 وA18 Pro، على أن يقدم إصدار Pro آداء أعلى.

من جانب أخر تأتي كافة إصدارات ابل من سلسلة هواتف iPhone 16 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، لدعم مميزات الذكاء الإصطناعي في هذه الإصدارات.

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