شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سلسلة أيفون 16 بالكامل ستضم معالجات A18 الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم إطلاق تشكيلة iPhone 16 في سبتمبر مع بعض الترقيات مقارنة بمجموعة ايفون العام الماضي، وأشارت الشائعات المبكرة إلى أن طرازى iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max المتطورين سيشهدان معالجًا جديدًا من السلسلة A.

وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus العادية تحتوي على شريحة A17 Pro Bionic الموجودة في طرازات iPhone 15 Pro لهذا العام، والآن، يشير رمز مسرب من الواجهة الخلفية لشركة أبل إلى أن الشركة تخطط لتسليح نفس معالج A18 SoC عبر تشكيلة iPhone 16 بأكملها.

تسربت الاسماء الرمزية لـ iPhone 16

كشف رمز الواجهة الخلفية الذي اكتشفه نيكولاس ألفاريز وتم الإبلاغ عنه بواسطة MacRumors أن شركة أبل ستطلق أربعة طرازات من iPhone هذا العام وستعمل على نفس شريحة A18، المعرفات المكتشفة هي – iPhone 17,1 وiPhone 17,2 وiPhone 17,3 وiPhone 17,4 وiPhone 17,5.

ويبدأ الخمسة جميعًا بنفس الرقم، مما يشير إلى أن شركة أبل تخطط لاستخدام نفس الشريحة لهم، ويمكن استخدام الجهاز الخامس الذي تم تحديده لجهاز آخر، وربما لمتغير iPhone SE المستقبلي.

وتقوم أبل عادةً بربط المعرف بالشريحة المستخدمة، حيث جاء iPhone 15 وiPhone 15 Plus العام الماضي، اللذان يستخدمان شريحة A16 Bionic SoC، مزودين بمعرفات iPhone 15,4 وiPhone 15,5، ويحتوي كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، المزودين بمجموعة شرائح A17 Pro Bionic، على معرفات iPhone 16,1 وiPhone 16,2.

وإذا اتبعت شركة آبل نظام ترقيم المعرف المألوف هذا هذا العام، فيمكننا أن نتوقع أن يتم شحن جميع طرز iPhone 16 الأربعة بنفس شريحة A18، قد تقدم الشركة نظامًا من مستويين من خلال تعبئة A18 في الطرز القياسية وشريحة A18 Pro مع درجات مختلفة لوحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية في طرز iPhone 16 Pro. لقد سمعنا العديد من الشائعات التي تؤكد هذه الادعاءات.