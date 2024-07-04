تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول هاتف Xiaomi 15 Pro تكشف عن سعة البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها المميزة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول سعة البطارية في Xiaomi 15 Pro.

كشفت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” اليوم عن سعة البطارية في هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 15 Pro، حيث يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5400 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W في الشحن السلكي واللاسلكي أيضاً.

ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن فريق العمل في شركة شاومي يعمل على إختبار نموذج من هاتف Xiaomi 15 Pro بميزة دعم الشحن السريع بقدرة 120W، إلا أن هذه السرعة لن تتوفر للنموذج النهائي من الهاتف.

من جانب أخر أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” سبب إتجاه شاومي لإختيار سعة 5400 mAh فقط للبطارية، حيث يعود هذا إلى أن الشركة تهدف لدعم هذا الإصدار بتصميم نحيف وخفيف.

المصدر