تكنولوجيا: صور تكشف عن تصميم هاتف Xiaomi Mix Fold 4 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينافس عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير أنحف الهواتف القابلة للطي، وتستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi Mix Fold 4 للأسواق، والذي يأتي بأنحف تصميم في هذه الفئة.

أكدت التسريبات التي نشرت خلال شهر مايو الماضي على أن هاتف Mix Fold 4 سيكون أنحف الهواتف القابلة للطي في الأسواق، على أن يتفوق على هاتف Honor Magic V3 الذي ينطلق بشكل رسمي للأسواق قريباً.

ولقد قدمت الصور المسربة نظرة على تصميم الغطاء الخلفي لهاتف Mix Fold 4، الذي يظهر بتصميم يحاكي الجلد.

أيضاً تؤكد الصور على أت الهاتف يتميز بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية على غرار إصدار الشركة السابق، إلا أن ترتيب الكاميرات مختلف في الإصدار القادم.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن هاتف Mix Fold 4 ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يتميز الهاتف بسماكة 10مم.

من جانب أخر يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، كما يدعم معايير IPx8 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

كما تكشف التسريبات عن أن المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية يدعم التثبيت البصري، كما يتميز بحجم 1/1.55، وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر OmniVision OV60A بدقة 60 ميجا بيكسل وحجم 1/2.8 والذي يأتي بعدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين.

أيضاً تضم الإعدادات مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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