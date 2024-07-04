تكنولوجيا: ظهور تصميم والمواصفات الرئيسية بجهاز Honor MagicPad 2 قبل إطلاقه في 12 يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تعلن شركة Honor عن سلسلة الهواتف القابلة للطي Honor Magic V3 في الصين في 12 يوليو. وفي نفس الحدث، ستقوم الشركة بالكشف عن الحاسب المحمول MagicBook Air 15 والجهاز اللوحي MagicPad 2.

وقبل الإطلاق، أكدت الشركة بعض التفاصيل حول الجهاز اللوحي. فيما يلي نظرة على ما يمكن توقعه من الجهاز.

تُظهر الصور الرسمية لجهاز Honor MagicPad 2 أنه سيصل باللون الأسود والأبيض والأزرق. ويعد IMAX Enhanced المذكور في الجزء الخلفي من الجهاز بقدرة HDR، مما يوفر تفاصيل أكبر وإبرازات أكثر سطوعًا ومجموعة ألوان أوسع لتجربة مشاهدة سينمائية أكثر.

يشير عدم وجود نقاط اتصال معدنية بالجهاز إلى أن الجهاز قد يوفر اتصالاً بلوحة المفاتيح عبر البلوتوث.

تحتوي وحدة الكاميرا المستديرة على كاميرا واحدة وفلاش LED. ومن الأمام، يتميز بإطارات رفيعة حول شاشته مقاس 12.3 بوصة.

ووفقًا لتسريب DCS، يتميز جهاز Honor MagicPad 2 بشاشة OLED بحجم 12.3 بوصة توفر دقة 3K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وتعتيم حماية العين عالي التردد.

ووفقًا للتسريبات السابقة، سيأتي الجهاز مزودًا بمعالج Snapdragon 8s Gen 3. كما سيوفر الإصدار الأعلى من MagicPad 2 ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مع 1 تيرابايت من التخزين.

ولسوء الحظ، لا توجد معلومات متاحة حول الكاميرات أو البطارية أو إمكانيات الشحن الخاصة بالجهاز.

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