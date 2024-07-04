تكنولوجيا: تطبيق صور جوجل يجعل الوصول إلى المجلد المُقفَل أسرع بكثير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد طرح المزامنة عبر الأجهزة في العام الماضي، تعمل خدمة صور جوجل على تسهيل فتح المجلد المقفل على نظامي أندرويد و iOS.

في السابق، كان المستخدمون يصلون إلى المجلد المقفل عن طريق فتح صور Google، والانتقال إلى علامة التبويب“المكتبة“، والنقر على “الأدوات المساعدة” في الزاوية العلوية اليمنى من الشبكة 2 × 2، والتمرير إلى عنوان “تنظيم مكتبتك“.

والآن، يظهر “مقفل” مباشرةً بجوار المفضلة والأرشيف وسلة المهملات للوصول بشكل أسرع.

وقد جعل النهج القديم وجود المجلد المقفل أقل وضوحًا، وهو ما كان له مميزاته. ومع ذلك، فإن تطبيق صور جوجل على الويب يضع المجلد الخاص مباشرة في درج التنقل.

تم نقل الكثير من الوظائف الموجودة في الأدوات المساعدة، والتي كانت بمثابة مستودع معلوماتي، إلى ورقة “علامة الزائد” في شريط التطبيقات.

ستجد هناك “إنشاء جديد“، الألبوم، والكولاج، وتمييز الفيديو، والصور السينمائية، والرسوم المتحركة، وكتب الصور، والمطبوعات، والمزيد، و“الحصول على الصور” مع اختصارات للمشاركة مع شريك والاستيراد من أماكن أخرى.

تم طرح هذا الموقع الجديد لمجلد Google Photos Locked على نظامي أندرويد (الإصدار 6.89) و iOS. وفي الوقت نفسه، تظل علامة التبويب “مكتبة صور جوجل” موجودة.

تختبر جوجل إعادة تصميم المجموعات مما يجعل الوصول إلى مكتبتك، وخاصة المجلدات الموجودة على الجهاز، أمرًا شاقًا بعض الشيء.

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