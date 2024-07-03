تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد دعم جميع إصدارات iPhone 16 برقاقات A18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات الجديدة على خطط ابل لدعم كافة إصدارات الشركة القادمة من سلسلة iPhone 16 برقاقات A18.

قدمت ابل الإصدارات السابقة من هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus برقاقة معالج A16 Bionic، بينما حصل إصداري iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max على رقاقة ابل الجديدة A17 Pro.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط ابل لتغيير إستراتيجتها من جديد في سلسلة iPhone 16 القادمة، حيث تعود عملاق التكنولوجيا لدعم جميع إصداراتها القادمة بمعالجات الشركة الجديدة A18.

ويوضح التقرير الجديد أن هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تدعم مميزات الذكاء الإصطناعي بفضل دعم هذه الإصدارات برقاقة A17 Pro، لذا تحتاج ابل لدعم الإصدارات الرئيسية القادمة برقاقة معالج تتوافق مع متطلبات مميزات الذكاء الإصطناعي.

ولقد أكدت التفاصيل الجديدة على خطط ابل لدعم سلسلة هواتف iPhone 16 كاملة برقاقات A18، على أن تدعم ابل هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus برقاقة A18، بينما تأتي إصدارات iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max برقاقة A18 Pro.

كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة A18 تأتي بعدد أقل من الأنوية في كرت الشاشة، ولقد أكدت التسريبات على رصد 5 نماذج من هواتف الأيفون في التعليمات البرمجية، لذا قد تدعم ابل الجيل القادم من هواتف iPhone SE أيضاً بمعالجات A18.

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