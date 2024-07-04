تكنولوجيا: جهاز Red Magic Titan 16 Pro ينطلق رسمياً بمعالج Intel Core i9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة Red Magic التجارية مؤخراً عن جهاز الحاسب المخصص للألعاب Red Magic Titan 16 Pro، الذي ينطلق بمعالج Intel Core i9، واثنان من الإختيارات في كرت الشاشة بين RTX4060 أو RTX4070.

يتميز جهاز Titan 16 Pro بحجم شاشة 16 إنش، وأبعاد 16:10، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 240 Hz، وتأتي بإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية، أيضاً يدعم الجهاز دقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.

أيضاً تتميز الشاشة بسطوع بنسبة 500 nits، وتقنية G-Sync، كما تدعم الشاشة تعتيم DC، مع تغطية وتدرج في الألوان بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%.

كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Intel Core i9، وإختيارات في كرت الشاشة بين GeForce RTX4060 أو RTX4070، ويدعم الجهاز ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 5600MHz من سامسونج، كما يأتي أيضاً بسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PM9A1 SSD من سامسونج والتي تقدم سرعة قراءة 7000 ميجابت في الثانية، ويمكن زيادة السعة عبر فتحة PCIe 4.0 M.2.

ويضم Red Magic Titan 16 Pro نظام تبريد Magic الذي يتضمن اثنان من المراوح الكبيرة 3850 RPM، والتي تدعم تدفق الهواء 13.8 CFM، من جانب أخر يضم الجهاز مكبرات صوتية بنظام ستريو وتدعم تقنية DTS-X Ultra.

أيضاً يتميز الجهاز بكاميرة FHD IR، والتي تدعم Windows Hello للتسجيل في الجهاز، ويأتي الجهاز بميزة الشحن السريع بقدرة 100W PD.

وللإتصال يأتي جهاز Red Magic Titan 16 Pro بمنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، مع منفذ USB-C 3.2، وUSB-A 3.2، ومنفذ Ethernet مع مدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة خارجية SD.

ويتميز الجهاز بوزن 2.3 كجم، ومن المقرر أن يتوفر نموذج “Dark Knight” في 9 من يوليو، ومن ثم يتوفر Glacier لاحقاً هذا الشهر، على أن يبدأ السعر من 1444 دولار.

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