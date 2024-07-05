شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ببدلة رسمية والعلم الأمريكى.. هكذا احتفل زوكربيرج بعيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مقطع فيديو على كل من Instagram وFacebook يظهر فيه مهاراته في ركوب الأمواج في الرابع من يوليو، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي والتحرر من المستعمرات البريطانية.

وأثناء الاحتفال بهذا اليوم، يحرر مارك نفسه أيضًا من خط القمصان الرمادية المعتادة، وفي الواقع، لقد تطور أسلوب الرئيس التنفيذي لشركة Meta بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، فبدلاً من قميصه الأساسي المعتاد وغطاء الرأس، قام الرئيس التنفيذي لشركة Meta بتحديث خزانة ملابسه لتشمل سترات الكشمير الفاخرة، والتي ارتداها مع الجينز المجهز جيدًا.







وتعد السلسلة الذهبية أيضًا إضافة حديثة لمظهره، ويظهر الملياردير البالغ من العمر 37 عامًا، في الفيديو، وهو يرتدي بدلة رسمية ويحتسي علبة من البيرة أثناء ركوب لوح ركوب الأمواج وهو يلوح بالعلم الأمريكي، ويبدو أن شخصًا ما يقضي عطلة مع وجود جبال خلابة في الخلفية، ولم يتم تأكيد ذلك، ولكن يبدو أنه يرتدي نظارات Meta RayBan، وهي إحدى ابتكارات شركته.

مع سلسلة ذهبية وربطة عنق على رقبته، يتمنى فتى المنزل لأمريكا عيد ميلادها، حيث احتفلت الولايات المتحدة هذا العام بالذكرى الـ 248 لتحرير المستعمرات الأمريكية الثلاثة عشر من الحكم الاستعماري ، وليست هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها مارك تحيات فريدة من نوعها في ذلك اليوم، وفي عام 2021، شارك زوكربيرج مقطع فيديو مشابهًا حيث كان يحلق بالقارب المحلق وهو يحمل العلم الأمريكي.







منشورًا على فيسبوك، كتب: "8 أشهر كاملة من التعافي بعد التعافي مع بداية جافة هنا"، مما يشير إلى شفاءه الناجح بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي، ويقدم الفيديو نظرة خاطفة على حالته الصحية بعد الجراحة، وتجاوز الفيديو الذي تمت مشاركته على Instagram 4,88,990 إعجابًا و16,601 تعليقًا حتى الآن.

ومع ذلك، انقسمت آراء مستخدمي الإنترنت مرة أخرى، فبينما يعتقد البعض أن الرئيس التنفيذي لشركة Meta يتمتع بأجواء رائعة للغاية، يسخر آخرون من الفيديو، "لم يبدو التعافي أفضل من أي وقت مضى" رد أحد المستخدمين على Instagram، وكتب مستخدم آخر: "المياه باردة جدًا" أسقط كل ثانية على السبورة - "زاك" - "أليس كذلك؟" "لقد ظل واقفًا طوال الوقت دون عناء" كتب مستخدم آخر، ورد مستخدم آخر على Instagram قائلاً: "الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا بعد الإعلان عن جولة من عمليات تسريح العمال في الثالث من يوليو".

ولم تقتصر التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي Meta (Instagram وFacebook)، بل قام مستخدمو X أيضًا بإعادة مشاركة الفيديو، مما جعله ينتشر على نطاق واسع. وأعاد مستخدم X، ماكس وينباخ، نشر الفيديو قائلاً: "فاز زوك بيوم أمريكا. ملك الصيف للفتى الأبيض". صرح مستخدم X آخر، BuccoCapital Bloke، "من الرجل الذي دمر الديمقراطية إلى حامل علم الصناعة والابتكار الأمريكي في 8 سنوات."



ويأتي الفيديو بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta أن Threads تضم الآن أكثر من 175 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، مع ظهور الهند باعتبارها الدولة التي تضم أكثر المستخدمين نشاطًا، ويمثل هذا الإعلان مرور عام على إطلاق Threads، وتستمر المنصة في النمو كمكان يشعر فيه الأشخاص بالراحة في مشاركة أفكارهم وأفكارهم.