تكنولوجيا: هاتف Motorola Moto G85 يظهر لأول مرة في الهند بشحن أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت موتورولا هاتف Moto G85 في الهند اليوم، كما وعدت. ويأتي الهاتف الذكي بتكوينات 8 جيجابايت/128 جيجابايت و 12 جيجابايت/256 جيجابايت، بسعر 17999 روبية هندية (215 دولارًا/200 يورو) و 19999 روبية هندية (240 دولارًا/220 يورو) على التوالي.

سيكون الهاتف متاح باللون الازرق والرمادي والاخضر بدءًا من 16 يوليو من خلال موقع موتورولا الهندي الإلكتروني Flipkart والمتاجر الرائدة في الهند.

يتم تشغيل Motorola Moto G85 بواسطة معالج Snapdragon 6s Gen 3 ويعمل بنظام أندرويد 14. ووعدت شركة موتورولا بترقيات إصدار أندرويد لمدة عامين وأربع سنوات من تحديثات أمان Android لجهاز Moto G85.

يأتي هاتف Moto G85 مزودًا بشاشة OLED منحنية بدقة FullHD+ مقاس 6.67 بوصات وتردد 120 هرتز (محمية بزجاج Gorilla Glass 5) وبطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، والتي يتم شحنها بسرعة تصل إلى 33 واط بدلاً من 30 واط مثل الموديلات الموجودة في البلدان الأخرى.

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