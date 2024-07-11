تكنولوجيا: رفع أسعار Xbox Game Pass Ultimate و PC Pass مع تقديم خطة قياسية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعيد مايكروسوفت تشكيل اشتراكاتها في Game Pass، حيث أصبحت إصدارات Ultimate وإصدارات الحاسب الشخصي أكثر تكلفة، بينما يتمكن لاعبو أجهزة الألعاب من الوصول إلى إصدار قياسي جديد أرخص. أيضًا، سيتم إيقاف خدمة Game Pass لوحدة التحكم.

Xbox Game Pass Ultimate الذي يسمح لك بتنزيل الألعاب وتشغيلها على الحاسب الشخصي و Xbox أو استخدام الخيار السحابي، سيرتفع سعره من 17 دولارًا أمريكيًا في الشهر إلى 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر في 12 سبتمبر.

لاحظ أن سعر Game Pass Core الأرخص (اشتراك لمدة 12 شهرًا) يزداد أيضًا. فيما يلي نظرة سريعة على التغييرات:

ويعد Xbox Game Pass Standard الجديد أرخص بسعر 15 دولارًا للمستخدمين الجدد للخدمة.

تتمثل الاختلافات الرئيسية مع Ultimate في أنك لن تتمكن من الوصول إلى عناوين الألعاب الجديدة في اليوم الأول ولا يتم تضمين عضوية EA Play.

ومن الجدير بالذكر ان Standard Pass لا يقدم الألعاب السحابية على الأجهزة المحمولة. وهذا يعني أيضًا أن الدعم الذي تم إطلاقه حديثًا للبث على Amazon Fire TV Stick (4K أو 4K Max) غير متوفر، في حالة كنت تخطط لاستخدام أحد هذه الأجهزة بدلاً من Xbox.

قد يكون البعض من الاشخاص مشتركًا في Xbox Game Pass لوحدة التحكم. واعتبارًا من اليوم (10 يوليو)، لم يعد هذا متاحًا للأعضاء الجدد.

وإذا كنت مشتركًا وقمت بإعداد الدفع التلقائي، فستحتفظ بإمكانية الوصول إلى هذه الخدمة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليك التغيير إلى Standard أو Ultimate.

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