تكنولوجيا: ‏Meta تتيح لك الآن تجربة ألعاب الواقع الافتراضي متعددة اللاعبين مجانًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى Meta حقًا إلى أن يصبح الواقع الممتد أكثر انتشارًا. بدأت الشركة مؤخرًا في تقديم نظارات Quest 3 مقابل 25 دولارًا شهريًا.

والآن، ستتيح لك Meta لعب ألعاب الواقع الافتراضي متعددة اللاعبين مجانًا خلال حدث عطلات نهاية الأسبوع المجانية التي ستستمر حتى أغسطس.

ابتداءً من 12 يوليو الساعة 3 مساءً (بالتوقيت المحلي) ستتمكن من الوصول إلى اي لعبتين من ألعاب الواقع الافتراضي متعددة اللاعبين. وستكون هذه الألعاب هذا الأسبوع هي Breachers وRacket Club.

سيكون لديك بعد ذلك ساعة واحدة لتجربة هذه الألعاب مع أصدقائك. وتقترح Meta تنزيل هذه الألعاب مسبقًا حتى تكون جاهزًا للعب فور حصولك على إمكانية الوصول إليها.

إذا لعبت هذه الألعاب لفترة كافية، فسوف ترسل لك Meta عبر البريد الإلكتروني رمزًا للحصول على خصم بنسبة 20 بالمئة في حالة رغبتك في شرائها.

ستظل هذه الرموز صالحة لمدة تصل إلى خمسة أيام. وسيتم إلغاء الوصول في الساعة 1 صباحًا يوم 15 يوليو.

وإذا ظل هذا التوقيت هو المعتاد، فسوف تتمكن من الوصول إلى مباراتين كل يوم جمعة وتفقد الوصول المذكور في أيام الاثنين. وبطبيعة الحال، ستشهد نهاية كل أسبوع إمكانية الوصول إلى لعبتين جديدتين.

سينتهي حدث عطلات نهاية الأسبوع المجانية في 12 أغسطس، لذا يمكنك الحصول على الكثير من الألعاب بسعر رخيص حتى ذلك الحين.

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