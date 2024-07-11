تكنولوجيا: علامة Galaxy AI المائية الجديدة من سامسونج أصبحت أكبر على الخلفيات والصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت الخلفيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وسيلة شائعة بشكل متزايد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي على الهاتف الذكي، وهي أيضًا ميزة أساسية في Galaxy AI.

مع آخر تحديث لواجهة One UI، أضافت سامسونج علامة مائية أكبر بكثير إلى خلفياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قدم إطلاق Galaxy AI في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الميزات للهواتف الذكية من سامسونج.

وإحدى هذه الخلفيات كانت “Generative”، المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل وهي نفس الميزة التي تم إطلاقها على سلسلة Pixel 8 الخاصة بشركة جوجل العام الماضي.

وعند إنشاء خلفية باستخدام هذه الميزة، ستقوم سامسونج بتطبيق علامة مائية صغيرة باستخدام شعار Galaxy AI (تعديل للرموز التعبيرية البراقة) في الزاوية اليسرى السفلية.

وفي One UI 6.1.1، قامت سامسونج بتحديث هذا لاستخدام الرمز، بالإضافة إلى عبارة “محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي” في الزاوية السفلية.

ينطبق هذا على الخلفيات الموجودة على الشاشة الداخلية والخارجية لجهاز Galaxy Z Fold 6 في اختباراتنا، ومن المفترض أن ينطبق على Flip 6 أيضًا (على الرغم من أنه لم تتح لنا الفرصة لاختباره بعد).

يبدو أن سبب هذا التغيير هو لصالح أدوات الصور الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي أصبحت الآن أكثر تقدمًا.

فعلى سبيل المثال، يمكن لـ “Portrait Studio” التقاط صورة لوجه شخص ما وتحويلها إلى نمط متحرك.

قامت سامسونغ أيضًا بتطبيق العلامة المائية الأصغر على التعديلات مثل إزالة الكائنات من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق المعرض.

ومن الجدير بالذكر ان هذه العلامة المائية الجديدة لـ Galaxy AI ليست اختيارية، ولا يمكننا إيجاد أي طريقة للعودة إلى النمط السابق.

من المفترض أن يكون هذا التغيير جزءًا من One UI 6.1.1، الذي يتم إطلاقه على Galaxy Z Fold 6 وFlip 6 وسيصل لاحقًا إلى Galaxy S24 والأجهزة الأخرى المزودة بميزات Galaxy AI.

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