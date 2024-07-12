الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدًا

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 13 يوليو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، الجمعة، إنه يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن طقس غدا السبت، يشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ محافظة مرسى مطروح، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدا السبت، تشهد، شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظة الوادي الجديد.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس غدا يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.