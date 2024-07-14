وسائل إعلام: الموافقة على إنشاء تطبيق إلكتروني لإبلاغ المواطنين بانقطاع الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "القاهرة 24" أن شركة "إي فريندز" أرسلت خطابا إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للموافقة على إنشاء تطبيق يهدف إلى إعلام وإبلاغ المواطنين بمواعيد انقطاع الكهرباء حسب كل منطقة.

وكشف الخطاب، وفقا للموقع، أن الشركة تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني تحت اسم "نور"، يهدف إلى إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء في مناطق إقامتهم وعملهم، وذلك حتى يساعد المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل والاستعداد المسبق قبل مواعيد تخفيف الأحمال.

من جانبه، صرح عمرو مصطفى كامل، رئيس شركة "إي فريندز"، بأن فكرة التطبيق قائمة على تعريف المواطن بنفسه وبمنطقة عمله وسكنه، وقبل انقطاع التيار الكهربائي سيتم إرسال إشعارات عبر التطبيق للتنويه والتنبيه.

وأشار كامل، في تصريحات للموقع، إلى أن الشركة تحاول العمل على تنفيذ التطبيق، بالأخص بسبب ازدياد شكاوى المواطنين والحوادث نتيجة للانقطاع المفاجئ، موضحًا أن التطبيق سيكون مجانًا، وسوف يتم التعامل بسرية مع المعلومات تجنبا لمخاوف معرفة السارقين بمواعيد انقطاع الكهرباء، والقيام بمداهمة خلال انقطاع الكهرباء، مضيفًا: وجدنا الحل أننا لن نبلغ عن المكان الذي سيتم قطع الكهرباء عنه إلا المواطنين القانطين به.

وأوضح كامل أن الشركة حاولت العمل على تنفيذ التطبيق الإلكتروني منذ العام الماضي، لكن الأمر لم يكتمل لعدة أسباب ولم يلقى اهتماما لتنفيذه، وكان الرد أن القرار ليس مقتصر على وزارة الكهرباء فقط ولكنه مختص بمجلس الوزراء.