تكنولوجيا: هاتف Honor X60i ينطلق في السوق الصيني بمعالج Dimensity 6080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Honor X60i مؤخراً للأسواق بشكل رسمي برقاقة معالج Dimensity 6080، و”Smart Capsule” وسعر يبدأ من 195 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Honor X60i بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 2000 nits، ومعدل تحديث 90Hz، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً يتميز هاتف X60i بحواف بنفس الحجم في الجهات الأربعة للشاشة، مع قطع في الشاشة ونظام “Smart Capsule” الذي يأتي بآداء يحاكي “Dynamic Island” لعرض الإشعارات ومعلومات مختلفة.

وفي الجهة الخلفية يأتي هذا الإصدار بوحدة كاميرة مميزة بتصميم مربع يحاكي كاميرة Huawei Pura، كما يدعم الهاتف معايير IP64 لمقاومة الماء والغبار.

وتتضمن إعدادات الكاميرة في Honor X60i مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل مع ميزة “AI Elimination” التي تعمل على إزالة الأشياء أو الأشخاص من الصور.

من جانب أخر يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6080، كما يأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 256 و512 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق Honor X60i بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35W، كما يأتي الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأبيض إلى جانب اللون البنسفجي والأسود.

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