تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يجلب قريباً ميزة إضافة رد فعل سريع بالنقر المزدوج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق WhatsApp في إختبار ميزة ردود الفعل السريعة على الرسائل عبر النقر المزدوج في إصدار تجريبي إستعداداً لجلب الميزة قريباً للمستخدمين.

قدمت ميزة ردود الفعل السريعة في تطبيق الإنستقرام عبر النقر المزدوج خلال الفترة الماضية، واليوم يبدأ تطبيق الواتس اب في إختبار هذه الميزة.

وتعمل شركة Meta في الوقت الراهن على إختبار الميزة في الإصدار التجريبي الخاص بمنصة الأندوريد من تطبيق الواتس اب.

ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة إضافة رد فعل سريع على الرسائل المستلمة بالنقر المزدوج فقط، ويمكن إضافة هذا الرد السريع للتعليق على الصور، أو مقاطع الفيديو، أو الصور المتحركة على أن يكون الرد مباشرة من شاشة العرض.

أيضاً سيتاح للمستخدم إرسال رد فعل سريع برمز تعبيري بشكل قلب على غرار الإنستقرام، وفي حالة إختيار رد فعل برمز تعبيري أخر سيكون على المستخدم الإستمرار في النقر لإظهار شريط التفاعل.

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