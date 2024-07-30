تكنولوجيا: مراجعة للوحة المفاتيح اللاسلكية ROG Strix Scope II 96

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت Asus لوحة مفاتيح ROG Strix Scope II 96 اللاسلكية بتصميم أنيق وآداء يجمع بين الوظائف منسقة بكفاءة مع الأصوات وآلية النقر.

محتوى الصندوق

تأتي لوحة مفاتيح ROG Strix Scope II 96 بالأدوات المطلوبة للوحة مفاتيح ميكانيكية مثل الآداة الخاصة بإزالة المفاتيح، حيث يمكنك إسبتدال مفتاح شريط المسافة على سبيل المثال بأخر ROG والذي يتوفر بالفعل في محتوى الصندوق.

يمكن أيضاً للمستخدم إختيار مفتاح “Storm” الذي يتميز بتصميم أثقل عند النقر بآداء محسن، أو قد يفضل البعض مفاتيح “Snow”.

التصميم والوظائف

تأتي لوحة Strix Scope II الميكانيكية بتصميم متكامل تقريباً بنسبة 96%، حيث تجمع بين مفاتيح وظيفية، ولوحة أرقام بتصميم محكم.

قد لا يفضل البعض التصميم المدمج للوحة المفاتيح اللاسلكية غالباً، إلا أنه مع إستخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة يمكن الإعتياد على هذا التصميم المدمج دون أي مشكلة، كما أنك ستتمتع بصوت المفاتيح الميكانيكية مباشرة عند بدء الإستخدام، حيث تأتي اللوحة مجهزة بالفعل.

أيضاً تأتي اللوحة بوسائد تعمل على إمتصاص الصوت لتجربة أفضل في الكتابة، كما سيكون لديك إختيار بين اللون الأبيض أو الأسود، ويظهر اللون الأبيض بتصميم مميز مع إضاءة RGB.

كما يتاح للمستخدم تخصيص الإضاءة في لوحة المفاتيح عبر برنامج “Armoury Crate” على أجهزة الحاسب، والذي يتوفر للتحميل بشكل مجاني.

ويقدم هذا البرنامج أدوات التخصيص الأساسية للمؤثرات، وكثافة الإضاءة، وأيضاً مزامنة الإضاءة في أجهزة متعددة.

الآداء

تتميز لوحة مفاتيج ROG Strix Scope II 96 بآداء مذهل وإستجابة سريعة في الألعاب، وذلك بفضل أنماط الإتصال الثلاثية المميزة للوحة المفاتيح، حيث يمكن للمستخدم الإختيار بين الإتصال السلكي عبر USB البلوتوث، أو جهاز إستقبال RF 2.4Ghz.

ولقد تم تجربة لوحة المفاتيح في الإتصال اللاسلكي عبر جهاز إستقبالRF، حيث كان الإتصال ثابت ومستقر دون أن تظهر أي مشكلة مع الإستمرار في جلسات الألعاب لفترة طويلة.

وتتكامل تجربة للوحة المفاتيح مع البطارية المميزة لهذا الإصدار، حيث تؤكد علامة ROG على قدرة لوحة المفاتيح على الإستمرار بعمر شحن أكثر من 1500 ساعة، وهي تفاصيل صحيحة شرط إغلاق الإضاءة في لوحة المفاتيح.

وفي التجربة العملية للوحة المفاتيح مع تشغيل الألعاب إستمرت بعمر شحن يصل إلى 4 أسابيع، ولقد ساهم التصميم المدمج المتكامل للوحة المفاتيح في تقليص الوقت الذي يحتاجه المستخدم للوصول إلى العديد من الأدوات.

وتقدم ROG لوحة المفاتيح مع عدد 5 من المفاتيح hotkeys المبرمجة لشريط ألعاب Xbox أو وظائف التسجيل، أو تصوير لقطة للشاشة، أو تسجيل أخر 30 ثانية في الألعاب، وأيضاً لتنفيذ مهام البدء، وإيقاف التسجيل، وكتم صوت الميكروفون.

كما تتضمن لوحة المفاتيح عجلة تمرير مع زر ROG بحجم كبير لبعض المهام مثل التحكم في مستوى الصوتيات أو الوسائط أو الإضاءة.

وبشكل كامل تتمع لوحة ROG Strix Scope II 96 بتجربة مريحة في الإستخدام، وتضيف ROG مسند يدعم الإتصال لراحة مرفق المستخدم مع ثلاثة من أوضاع الإمالة.

الخاتمة

مقارنة بالعديد من لوحات المفاتيح الميكانيكية المنافسة التي تم تجربتها على مدار السنوات السابقة فإن لوحة ROG Strix Scope II 96 تأتي بآداء وتصميم مذهل، حيث تتضمن عدد من المفاتيح الحديثة المخصصة للألعاب، مع أعلى معايير الجودة في التصنيع، كما أنها تقدم آداء رائع في الألعاب أو المهام الإبداعية، لذا تعد لوحة ROG Strix Scope II 96 من الإصدارات المرشحة لك من لوحات المفاتيح اللاسلكية الميكانيكية، ويمكنك الشراء الآن عبر الرابط التالي:

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