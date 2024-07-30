شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديث macOS Sonoma 14.6.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل اليوم تحديث macOS Sonoma 14.6، وهو التحديث السادس لنظام التشغيل macOS Sonoma الذي تم إطلاقه العام الماضى، ويأتي macOS Sonoma 14.6 بعد شهرين بقليل من إصدار macOS Sonoma 14.5.

ويمكن تنزيل تحديث macOS Sonoma 14.6 مجانًا على جميع أجهزة Mac المؤهلة باستخدام قسم تحديث البرنامج في إعدادات النظام، حيث يتضمن macOS Sonoma 14.6 إصلاحات للأخطاء وتحسينات أمنية، ويوصى به لجميع أجهزة Mac التي تعمل بنظام التشغيل macOS Sonoma ولا توجد ميزات أو تغييرات جديدة في macOS Sonoma بخلاف التحديثات غير الرسمية.

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macOS Sonoma هو أحدث إصدار من macOS، نظام التشغيل الذي يعمل على أجهزة Mac وتم تسمية التحديث على اسم Sonoma .

من خلال التحديث، تجلب أبل أدوات تفاعلية إلى سطح المكتب، وتخرجها من عرض Today وتجعلها أكثر بروزًا وأكثر فائدة، ويمكن العثور على الأدوات في معرض الأدوات، ووضعها في مواقع مناسبة على سطح المكتب مباشرةً، وعندما لا تكون قيد الاستخدام، تم تصميم الأدوات لتندمج بسلاسة في الخلفية.

الأدوات تفاعلية، ويمكن استخدامها للقيام بأشياء مثل التحقق من التذكيرات وتشغيل الوسائط وإيقافها مؤقتًا والتحكم في أجهزة المنزل الذكي وتدوين الملاحظات والمزيد، كل ذلك دون الحاجة إلى فتح التطبيق المرتبط، باستخدام Continuity، ويمكنك أيضًا رؤية أدوات iPhone والتفاعل معها على جهاز Mac الخاص بك.