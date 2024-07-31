تكنولوجيا: ميزة رسم دائرة للبحث تتوفر الآن على متصفح كروم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة جوجل بدفع ميزة الذكاء الإصناعي “Circle to Search” لمستخدمي تطبيق متصفح Chrome على أجهزة الحاسب.

قدمت ميزة “رسم دائرة للبحث” للمرة الأولى من جوجل في سلسلة هواتف Galaxy S24، واليوم تتوسع جوجل بالميزة لدعم مستخدمي متصفح كروم على أجهزة الحاسب، حيث تتوفر الميزة الآن في نظام ChromeOS ومتصفح Chrome أيضاً.

ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة في الإصدار التجريبي من تحديث ChromeOS 127، والإصدار التجريبي من متصفح Chrome 128، على أن تتوفر الميزة في تبويب “Search with Google Lens”.

ويمكنك تجربة الميزة في الإصدار التجريبي لمتصفح Chrome في نظام macOS أو ويندوز عبر قائمة النقاط الثلاثة ومن ثم إختيار “Search with Google Lens” والتي تتيح عمل الميزة لرسم دائرة للبحث في المتصفح، حيث تظهر نتائج البحث في لوحة جانبية مباشرة.

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