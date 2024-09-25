اقتحام المسجد الأقصى وموقع أثري جنوبي الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا "طقوسًا تلمودية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها للمسجد الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.

في سياق متصل، اقتحم مستوطنون مسلحون، اليوم، موقعًا أثريًا في منطقة أبو العرقان ورابود، جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين، اقتحمت وسط حماية من قوات الاحتلال قريتي رابود وأبو العرقان، التي أوقفت المواطنين، ودققت في هوياتهم، ومنعتهم من التنقل لتأمين وصول المستعمرين إلى منطقة "رابود القديمة" الأثرية، وإقامة "صلوات تلمودية" فيها.

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلى مناطق واسعة فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني الفلسطيني بأن طواقمها انتشلت جثمان مسن (70 عاما)، وشاب استشهدا بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة ،كما انتشلت جثمان فتاة من تحت أنقاض منزلها المدمر جراء قصفه من قبل الاحتلال أمس في منطقة النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط القطاع ، كما جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء بعد قصف طيران الاحتلال سيارة مدنية شمال شرق مخيم النصيرات.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه المناطق الغربية لقطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال ارضا زراعية ببلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و467، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

رئيسة الوزراء الإيطالية تحث إسرائيل على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين

حثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إسرائيل على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، معربة عن دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة.

جاء ذلك في خطاب ميلوني خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وجددت ميلوني في خطابها دعم إيطاليا لأوكرانيا ودعت المجتمع الدولي أيضا إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي للاتجار بالبشر.

وقالت ميلوني: "نطلب من إسرائيل احترام القانون الدولي، وحماية السكان المدنيين...".

كما أعربت ميلوني عن دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة، ودعت إلى وقف إطلاق النار في غزة دون مزيد من التأخير والإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين.