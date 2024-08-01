تكنولوجيا: هواوي تستعد للكشف عن أجهزة MatePad Pro وMatePad Air في 6 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني هواوي يوم 6 من شهر أغسطس المقبل لكشف النقاب عن أجهزة MatePad Pro وMatePad Air اللوحية.

شاركت هواوي إعلانات تشويقية لإصدارات الشركة القادمة MatePad Pro 12.2 وHuawei MatePad Air 12، والتي كشفت عن بعض التفاصيل حول هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي المرتقب في بداية الشهر المقبل.

ولقد قدمت هواوي عدد من أجهزة Pro اللوحية للأسواق خلال الفترة الماضية، على غرار جهاز MatePad Pro 13.2 للعام 2023، الذي يضم نتوء للكاميرة الأمامية المزدوجة، وجهاز MatePad Pro 11 (2024) الذي يتميز بثقب للكاميرة في زواية الشاشة.

ويأتي الإصدار الجديد من أجهزة Pro بتصميم مختلف، حيث لا يظهر جهاز MatePad Pro 12.2 في الإعلان التشويقي بنتوء للكاميرة أو ثقب في الشاشة، لذا من المتوقع أن تأتي كاميرة السيلفي في إطار الشاشة أو مدمجة أسفل الشاشة.

من جانب أخر يختلف تصميم (MatePad Air (2023 أيضاً عن تصميم جهاز Huawei MatePad Air 12 الذي يظهر في الإعلان التشويقي، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 6 من أغسطس لمزيد من التفاصيل حول هذه الإصدارات.

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