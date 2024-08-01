تكنولوجيا: هواوي تحدد يوم 5 من أغسطس لكشف النقاب عن هاتف Huawei nova Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت هواوي إعلانات تشويقية اليوم للإعلان عن الحدث القادم لإطلاق هاتفها القابل للطي Huawei nova Flip، حيث تعقد هواوي حدث في 5 من أغسطس في السوق الصيني.

ولقد كشفت الإعلانات التشويقية على أن هاتف nova Flip يأتي بعدد من الإختيارات في الألوان تشمل الأخضر، والأبيض، والأسود إلى جانب اللون الوردي.

ويظهر هاتف nova Flip في الإعلان التشويقي بشاشة خارجية بتصميم مستطيل، على عكس تصميم شاشة Pocket 2 المميزة بتصميم دائري.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم شاشة LTPO OLED بحجم 2.14 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج من سلسلة Kirin 9000، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.

أيضاً يأتي nova Flip بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية والتي تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ويتميز الهاتف بسماكة 6.88مم، ووزن 195 جرام.

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