تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S25 تأتي بأعلى مواصفات في الكاميرة والشاشة والرقاقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج عن تفاصيل جديدة أصدرتها اليوم عن أن سلسلة Galaxy S25 المرتقبة تأتي بأعلى مواصفات في الكاميرة والشاشة وأيضاً الرقاقات.

أصدرت سامسونج اليوم بيان إعلامي حول تقرير الشركة المالي للربع الثاني من عام 2024، كما قدمت العملاق الكوري تفاصيل حول عدد من تساؤلات المحللين.

ولقد كشفت تصريحات سامسونج عن تطوير رقاقة Exynos 2500، وعن الترقيات المقدمة في الجيل القادم من هواتف الشركة المميزة Galaxy S25.

وأشار “Daniel Araujo” نائب رئيس Samsung MX إلى أن Galaxy S25 تأتي بأعلى مواصفات في إعدادات الكاميرة، إلا أنه لم يؤكد ما إذا كانت هذه المواصفات ستتوفر للسلسلة كاملة أو إصدار Ultra فقط.

كما أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Daniel Araujo” أن الشاشة أيضاً ستأتي بترقية كبيرة في هذه الإصدارات، هذا إلى جانب ترقية الذاكرة العشوائية بهدف تعزيز آداء مهام الذكاء الإصطناعي.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن Galaxy S25 Ultra يأتي بترقية في كاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل للتكبير البصري حتى 3 مرات، وكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع كاميرة periscope بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات.

يذكر أن بعض التفاصيل أشارت إلى أن سامسونج لن تقدم ترقيات في هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus، بينما تدعم سامسونج الجيل القادم برقاقة Snapdragon 8 Gen 4، ومن المتوقع أن تتوفر نماذج برقاقة Exynos 2500.

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