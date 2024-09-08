تكنولوجيا: صور رسمية لهاتفHuawei Mate XT المرتقب باللون الأسود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمر في 10 من شهر سبتمبر الجاري لكشف النقاب عن هاتف Huawei Mate XT ثلاثي الطي، ولقد رصد الهاتف في صور رسمية باللون الأسود قبل إنطلاق الحدث الرسمي بأيام.

تجذب شركة هواوي الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي عن أول هاتف ثلاثي الطي Huawei Mate XT، ولقد انطلقت صفحة الهاتف الرسمية على موقع هواوي في الصين لتلقي طلبات التسجيل للحجز المسبق.

ولقد ظهر الهاتف في صور رسمية سابقة باللون الأحمر، بينما تكشف أحدث الصور الرسمية عن الهاتف باللون الأسود.

ويتميز هذا النموذج أيضاً بإطار ذهبي في محيط الهاتف وأيضاً حلقة باللون الذهبي في محيط وحدة الكاميرة، والتي تتوافق مع اللون الذهبي المميز لمفصلي الشاشة.

ومن المقرر أن يتوفر Mate XT باثنان من النماذج على أن يتوفر النموذج الأول بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت.

من جانب أخر تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن الهاتف يضم شاشة داخلية بحجم 10 إنش، والتي تتضمن ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بعدسات periscope telephoto.

ويدعم هاتف Mate XT رقاقة من سلسلة Kirin 9، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 2100 دولار، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصل.

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