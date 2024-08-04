تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الأضواء لشركة ابل في ترقب لإنطلاق سلسلة iPhone 16 بشكل رسمي، ولقد أوضحت أحدث التسريبات الموعد المتوقع للإعلان عن هذه الإصدارات.

تعقد ابل سنوياً مؤتمر في شهر سبتمبر لإطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل الموعد المتوقع للمؤتمر هذا العام.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات الجديدة أن ينطلق مؤتمر ابل في 10 من سبتمبر لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 16، بينما تبدأ ابل في طرح الإصدارات الجديدة في الأسواق في 20 من سبتمبر.

ولقد جذبت شركة ابل الكثير من التسريبات منذ بضعة أشهر للكشف عن تفاصيل مواصفات سلسلة iPhone 16 القادمة، حيث أوضحت تسريبات مصورة إختيارات ألوان هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro Max.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات السابقة أن يأتي هاتف iPhone 16 باللون الأبيض كبديل للون الأصفر، بينما يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بإختيارات ألوان مظلمة بنسبة أكبر.

أيضاً تقدم ابل هاتف iPhone 16 Pro Max بحجم شاشة 6.9 إنش، ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بنسبة سطوع أعلى، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بحواف أنحف بسماكة 1.15مم.

وتدعم ابل إصدارات iPhone 16 Pro وPro Max بمعالج A18 Pro، والذي يأتي بآداء أقوى ويدعم مميزات الذكاء الإصطناعي بكفاءة أعلى.

المصدر