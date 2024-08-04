تكنولوجيا: Oppo تخطط لإطلاق OPPO Find X8 Pro بقدرة بطارية أعلى من 5500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم تقرير جديد من “Digital Chat Station” تفاصيل حول هاتف OPPO Find X8 Pro الذي يقدم للأسواق قريباً بقدرة بطارية أكبر من 5500 mAh.

وتوضح التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن هاتف Find X8 Pro يأتي برقاقة معالج Dimensity 9400 كبديل لرقاقة Snapdragon 8 Gen 4.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5700 mAh، بينما تخطط Oppo لدعم هاتف Find X8 بقدرة بطارية 5600 mAh لينافس هاتف OnePlus 12R في الأسواق.

من جانب أخر تخطط Oppo لإطلاق هاتف Find X8 Ultra بقدرة بطارية 6000 mAh، أو قد ينطلق الهاتف في السوق الصيني بقدرة بطارية تتراوح بين 6100 و6200 mAh.

وتشير التوقعات إلى أنه مع السعة الأكبر للبطارية من المتوقع أن يأتي هواتف Find X8 إلا أن Oppo مثل التوقف عن جعن الشحن اللاسلكي، بينما تستمر Oppo في دعم الهواتف بتقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100W.

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