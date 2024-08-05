تكنولوجيا: هاتف Infinix Note 40X 5G ينطلق رسمياً بمعالج Dimesnity 6300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسمياً اليوم عن هاتف Infinix Note 40X 5G الذي يأتي بمعالج Dimesnity 6300، وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Infinix Note 40X 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimesnity 6300، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة ينطلق هاتف Note 40X 5G بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro مع عدسات بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما ينطلق هذا الإصدار بواجهة XOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم هاتف Infinix Note 40X 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 18W.

ويتوفر Infinix Note 40X 5G بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأخضر، والأسود إلى جانب اللون الأزرق، على أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت وسعر 167 دولار.

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